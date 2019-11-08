Майкл Блумберг планує йти у президенти США: що про нього відомо

Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг може стати учасником передвиборчої кампанії у США як претендент на висування у президенти країни від Демократичної партії. Думки про президентство з’явимся у Блумберга ще перед попередньою президентською кампанією. Що відомо про політика та мільярдера – читайте у матеріалі 24 каналу.

Майкл Рубенс Блумберг – бізнесмен, мер Нью-Йорка (2002-2013). Засновник і власник інформаційного агентства Bloomberg L.P. Безпартійний, раніше був членом Демократичної, а згодом і Республіканської партій США. Блумберга вважають однією з найбагатших людей США та світу. Його статки у 2018 році оцінювались у 50 мільярдів доларів.

Біографія Майкла Блумберга

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Майкл Рубенс Блумберг народився 14 лютого 1942 року на Брайтоні – районі Бостона в штаті Массачусетс (США). Його дід був іммігрантом з Росії, батько – вже американцем, народженим в Челсі штату Массачусетс. Матір народилася в Нью-Джерсі.

Освіту Блумберг здобув в Університеті Джонса Гопкінса (закінчив у 1964 році) та Гарвардській школі бізнесу. Отримав ступінь бакалавра, а пізніше – ступінь магістра ділового адміністрування.

Був одружений зі Сьюзан Браун, має від цього шлюбу 2 доньок: Емму та Джоржіну. Зараз розлучений, але має стосунки з Діаною Тейлор.

Ділова кар'єра Блумберга

Свою кар’єру в бізнесі Майкл розпочав в інвестиційному банку Salomon Brothers. Там керував торгівлею акціями та відповідав за інформаційні системи. Проте компанію продали новому власнику, і Блумберг втратив роботу.

Завдяки своїй частині прибутку від продажу акцій компанії Salomon, Блумберг того ж року заснував власну фірму Bloomberg LP. Компанія збирала, аналізувала та продавала інформацію про стан фінансових ринків.



Майкл Блумберг у молоді роки / Фото constructorus.ru

Блумберг особисто розробив комп'ютерну систему аналізу інформації для трейдерів, а згодом відкрив онлайн-службу для торгівлі акціями. Конкуренти бізнесмена на початку 80-их років майже не використовували комп'ютерів у своїй роботі. А про комп'ютерні мережі мало хто знав з американців узагалі.

Ось уже майже 40 років в основі успіху компанії Bloomberg лежить спочатку закладена перевага у використанні цифрових технологій. Поєднавши котирування у реальному часі з аналітикою (такі послуги не надавали ні Reuters, ні Telerate), Блумберг зумів зайняти ринкову нішу.

На додаток до основної діяльності Блумберг зайнявся засобами масової інформації. В імперію Bloomberg входять авторитетні радіостанції і телеканали, а також комп'ютерна мережа фінансових новин, в якій працюють близько 9,5 тисячі осіб зі 130 країн світу. Ця мережа – одне з провідних джерел інформації. Число підписників на новини Bloomberg LP давно перевищило 250 тисяч.

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Політична кар'єра Блумберга

На виборах мера Нью-Йорка 6 листопада 2001 року Блумберг балотувався від Республіканської партії. Адже на висунення від Демократичної партії було дуже багато кандидатів. На передвиборну кампанію витратив власні 73 мільйони доларів.

Хоча мешканці Нью-Йорка зазвичай на виборах підтримують ліберальнішу Демократичну партію, Блумберг отримав перемогу, набравши 50% голосів. Його опонент набрав тоді 48%.

Велику роль в успіху Блумберга зіграла підтримка попереднього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані. Останній після відомих терактів 11 вересня 2001 року отримав загальнонаціональне визнання. На сьогодні Джуліані – особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа.



Майкл Блумберг у нью-йоркському метро / Фото ecobyvatel.com

Перебування на посаді мера Нью-Йорка

На посаді мера Нью-Йорка Блумберг провів аж три каденції. Під час першої він провів низку різних змін, по-різному сприйнятих у суспільстві. Серед цих змін були досить непопулярні: підвищення податків, скорочення витрат адміністрації, заборона на куріння у ресторанах, клубах та барах.

Проте жителі Нью-Йорка позитивно сприйняли заходи щодо зменшення злочинності у місті на 20%, зростання економіки, створення нових робочих місць за рахунок підтримки малого бізнесу, будівництво доступного житла, а також шкільну реформу.

На посаду мера Нью-Йорка Блумберга переобрали відразу після першої каденції, у 2005 році. Під час другої каденції Блумбергу вдалося збалансувати міський бюджет, а безробіття досягло рекордно низького рівня. Була введена в дію інноваційна програма боротьби з бідністю за рахунок створення нових робочих місць, було розгорнуто кампанію з боротьби з глобальним потеплінням.

У 2008 році Блумберг заявив, що планує змінити кількість термінів обрання мера Нью-Йорка з двох до трьох. Пояснив це тим, що під час фінансової кризи саме він має бути головою міста, оскільки є великим фахівцем у галузі фінансів. Зрештою, мерія Нью-Йорка схвалила відповідний закон, що дозволило Блумбергу балотуватися втретє.



Майкл Блумберг їсть піцу / Фото motherjones.com

Втретє Блумберг став мером Нью-Йорка у 2009 році, перемігши єдиного опонента, демократа Вільяма Томпсона.

Цікаво, що перебуваючи на посаді мера Нью-Йорка, Блумберг призначив собі зарплату в 1 долар на рік. Він також не користувався державним житлом, повністю живучи на доходи від бізнесу.

З 31 січня 2014 року Блумберг обіймає посаду спеціального посланця ООН по містах і зміні клімату.

Благодійність

За останні кілька десятиліть Блумберг був членом численних некомерційних організацій. Тільки за 2008 рік пожертвував на благодійність понад 440 мільйонів доларів. А наступного року пожертвував 6,5 мільйона доларів на оснащення новітнім обладнанням рятувальної служби Єрусалиму. За словами Блумберга, він зробив це в пам'ять про свого батька. Бізнесмен також повідомляв, що його сім'я підтримує близько 600 схожих центрів по всьому світу.

У 2011 році фонд Bloomberg Philanthropies пожертвував понад 330 мільйонів доларів різним організаціям, розташованим у різних куточках світу.

Видання Chronicle of Philanthropy поставило Блумберга на 5 місце в рейтингу найщедріших філантропів Америки.



Майкл Блумберг займається благодійністю / Фото philanthropy.com

Благодійним фонд Блумберга фінансує різні програми по поліпшенню системи охорони здоров'я, серед яких і глобальна антитютюнова кампанія. Фонд виділяє гроші на проєкти іншого характеру, наприклад, на підвищення рівня безпеки автотрас у різних країнах світу, від В'єтнаму до Єгипту.

Восени 2018 року Блумберг пожертвував 1,8 мільярда доларів університету Джонса Хопкінса. Це найбільше таке пожертвування в історії. Гроші призначені на стипендії для обдарованих студентів з бідних сімей.

Нагороди

Блумберг – Почесний Лицар-Командор ордена Британської імперії. Цю нагороджу отримав 6 жовтня 2014 року за "підприємницьку та благодійну діяльність".



Майкл Блумберг є британським лицарем / Фото nypost.com

Стосунки Блумберга з Трампом

Трамп і Блумберг багато разів прилюдно критикували один одного. Так, Блумберг ніколи не приховував, що головною рушійною силою його політичних амбіцій вже більше десятиліття є особиста неприязнь до Трампа. Наприклад, у 2016 році він назвав щойно обраного президента США шахраєм.

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Блумберг нагадував про багаторазові банкрутства Трампа та численні судові розгляди. Докоряв і тим, що Трамп заробив свої статки, маючи стартовий капітал, коли отримав "від батька чек на мільйон доларів".

Щодо себе самого, то Блумберг завжди наголошував, що починав свій довгий шлях до багатства з нуля і домігся успіху сам. До речі, на сьогодні Трамп володіє капіталом у розмірі понад 4 мільярди доларів, а Блумберг – у майже 50 мільярдів.



Трамп і Блумберг / Фото з твітер-сторінки Джима Робертса

Трамп каже, що він хоче керувати країною так само, як він керує своїм бізнесом? Хай допоможе нам Бог! Я – житель Нью-Йорка, і я можу розпізнати шахрая,

– завиляв Блумберг у 2016 році.

А Трамп в одному з інтерв'ю розповідав, що Блумберг колись був його "другом".

Він сказав масу неприємних речей про мене,

– пояснював Трамп головну причину погіршення відносин з Блумбергом.

Проте в іншому інтерв'ю Трамп переконував журналістів, що Блумберг його погано знає, оскільки вони "всього раз зіграли в гольф". Трамп тоді наголосив, що в тій грі переміг саме він.