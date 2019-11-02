У Білому домі підготувалися до ймовірного імпічменту Трампа

Адміністрація Білого дому "підготувалася" до процедур імпічменту президента Дональда Трампа. Його хочуть оголосити американському лідеру через скандальну телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем нагадала і ефірі каналу Fox News, що імпічменту Трампа вимагають представники демократичної партії.

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Це те (імпічмент, – 24 канал), чого ми очікуємо. Але ми завжди можемо сподіватися, що демократи прийдуть до тями. Вони знають, що президент не зробив нічого поганого,

– наголосила Грішем.

При цьому вона відзначила, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі ясно дала зрозуміти – демократи збираються голосувати за імпічмент Дональда Трампа.

Сама ж Пелосі уточнила, що відкриті слухання в рамках розслідування про імпічмент президента Трампа відбудуться вже у листопаді. Відтак, будь-які докази правопорушень, які ймовірно допустив американський лідер, повинні бути "залізними".

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?