У Білому домі підготувалися до ймовірного імпічменту Трампа
Адміністрація Білого дому "підготувалася" до процедур імпічменту президента Дональда Трампа. Його хочуть оголосити американському лідеру через скандальну телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.
Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем нагадала і ефірі каналу Fox News, що імпічменту Трампа вимагають представники демократичної партії.
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Це те (імпічмент, – 24 канал), чого ми очікуємо. Але ми завжди можемо сподіватися, що демократи прийдуть до тями. Вони знають, що президент не зробив нічого поганого,
– наголосила Грішем.
При цьому вона відзначила, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі ясно дала зрозуміти – демократи збираються голосувати за імпічмент Дональда Трампа.
Сама ж Пелосі уточнила, що відкриті слухання в рамках розслідування про імпічмент президента Трампа відбудуться вже у листопаді. Відтак, будь-які докази правопорушень, які ймовірно допустив американський лідер, повинні бути "залізними".
Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?
- У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту Трампу. Вже 31 жовтня Палата представників США ухвалила пакет основних правил у межах цієї процедури.