В Белом доме подготовились к возможному импичменту Трампа
Администрация Белого дома "подготовилась" к процедурам импичмента президента Дональда Трампа. Его хотят объявить американскому лидеру за скандальной телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм напомнила в эфире канала Fox News, что импичмента Трампа требуют представители демократической партии.
Важно: Импичмент Трампа: какую цену может заплатить Украина
Это то (импичмент – 24 канал), чего мы ожидаем. Но мы всегда можем надеяться, что демократы придут в себя. Они знают, что президент не сделал ничего плохого,
– отметила Гришэм.
При этом она отметила, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ясно дала понять – демократы собираются голосовать за импичмент Дональда Трампа.
Сама же Пелоси уточнила, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в ноябре. Следовательно, любые доказательства правонарушений, которые вероятно допустил американский лидер, должны быть "железными".
Почему Трампу хотят объявить импичмент?
- В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, чтоТрамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента Трампу. Уже 31 октября Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках этой процедуры.