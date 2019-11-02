В Белом доме подготовились к возможному импичменту Трампа

Администрация Белого дома "подготовилась" к процедурам импичмента президента Дональда Трампа. Его хотят объявить американскому лидеру за скандальной телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм напомнила в эфире канала Fox News, что импичмента Трампа требуют представители демократической партии.

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Это то (импичмент – 24 канал), чего мы ожидаем. Но мы всегда можем надеяться, что демократы придут в себя. Они знают, что президент не сделал ничего плохого,

– отметила Гришэм.

При этом она отметила, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ясно дала понять – демократы собираются голосовать за импичмент Дональда Трампа.

Сама же Пелоси уточнила, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в ноябре. Следовательно, любые доказательства правонарушений, которые вероятно допустил американский лидер, должны быть "железными".

Почему Трампу хотят объявить импичмент?