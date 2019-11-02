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      В Белом доме подготовились к возможному импичменту Трампа

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      Белый дом готов к возможному импичменту Дональда Трампа
      Белый дом готов к возможному импичменту Дональда Трампа / Getty images

      Администрация Белого дома "подготовилась" к процедурам импичмента президента Дональда Трампа. Его хотят объявить американскому лидеру за скандальной телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

      Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм напомнила в эфире канала Fox News, что импичмента Трампа требуют представители демократической партии.

       Важно: Импичмент Трампа: какую цену может заплатить Украина

      Это то (импичмент – 24 канал), чего мы ожидаем. Но мы всегда можем надеяться, что демократы придут в себя. Они знают, что президент не сделал ничего плохого,
      – отметила Гришэм.

      При этом она отметила, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ясно дала понять – демократы собираются голосовать за импичмент Дональда Трампа.

      Сама же Пелоси уточнила, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в ноябре. Следовательно, любые доказательства правонарушений, которые вероятно допустил американский лидер, должны быть "железными".

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Импичмент Дональд Трамп Импичмент Трампа Новости США
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