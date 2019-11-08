Майкл Блумберг планирует идти в президенты США: что о нем известно

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг может стать участником предвыборной кампании в США в качестве претендента на выдвижение в президенты страны от Демократической партии. Мысли о президентстве появились у Блумберга еще перед предыдущей президентской кампанией. Что известно о политике и миллиардере – читайте в материале 24 канала.

Майкл Рубенс Блумберг – бизнесмен, мэр Нью-Йорка (2002-2013). Основатель и владелец информационного агентства Bloomberg L.P. Беспартийный, ранее был членом Демократической, а впоследствии и Республиканской партий США. Блумберга считают одним из богатейших людей США и мира. Его состояние в 2018 году оценивалось в 50 млрд долларов.

Биография Майкла Блумберга

Читайте также: Чтобы остановить Трампа, Блумберг выдвинет свою кандидатуру на выборах президента США

Майкл Рубенс Блумберг родился 14 февраля 1942 года на Брайтоне – районе Бостона в штате Массачусетс (США). Его дед был иммигрантом из России, отец – уже американцем, родившимся в Челси штата Массачусетс. Мать родилась в Нью-Джерси.

Образование Блумберг получил в Университете Джонса Хопкинса (окончил в 1964 году) и Гарвардской школе бизнеса. Получил степень бакалавра, а позже – степень магистра делового администрирования.

Был женат на Сьюзан Браун, имеет от этого брака 2 дочерей: Эмму и Джоржину. Сейчас разведен, но поддерживает отношения с Дианой Тейлор.

Деловая карьера Блумберга

Свою карьеру в бизнесе Майкл начал в инвестиционном банке Salomon Brothers. Там руководил торговлей акциями и отвечал за информационные системы. Однако компании продали новому владельцу, и Блумберг потерял работу.

Благодаря своей части прибыли от продажи акций компании Salomon, Блумберг того же года основал собственную фирму Bloomberg LP. Компания собирала, анализировала и продавала информацию о состоянии финансовых рынков.



Майкл Блумберг в молодые годы/ Фото constructorus.ru

Блумберг лично разработал компьютерную систему анализа информации для трейдеров, а впоследствии открыл онлайн-службу для торговли акциями. Конкуренты бизнесмена в начале восьмидесятых годов почти не использовали компьютеров в своей работе. А о компьютерных сетях мало кто знал из американцев вообще.

Вот уже почти 40 лет в основе успеха компании Bloomberg лежит изначально заложенное преимущество в использовании цифровых технологий. Соединив котировки в реальном времени с аналитикой (такие услуги не оказывали ни Reuters, ни Telerate), Блумберг сумел занять рыночную нишу.

В дополнение к основной деятельности Блумберг занялся средствами массовой информации. В империю Bloomberg входят авторитетные радиостанции и телеканалы, а также компьютерная сеть финансовых новостей, в которой работают около 9,5 тысячи человек из 130 стран мира. Эта сеть – один из ведущих источников информации. Число подписчиков на новости Bloomberg LP давно превысило 250 тысяч.

Читайте также: Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента США, – СМИ

Политическая карьера Блумберга

На выборах мэра Нью-Йорка 6 ноября 2001 года Блумберг баллотировался от Республиканской партии. Ведь на выдвижение от Демократической партии было очень много кандидатов. На предвыборную кампанию потратил собственные 73 миллиона долларов.

Хотя жители Нью-Йорка обычно на выборах поддерживают либеральную демократическую партию, Блумберг одержал победу, набрав 50% голосов. Его оппонент набрал тогда 48%.

Большую роль в успехе Блумберга сыграла поддержка предыдущего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Последний после известных терактов 11 сентября 2001 года получил общенациональное признание. На данный момент Джулиани – личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа.



Майкл Блумберг в нью-йоркском метро / Фото ecobyvatel.com

Пребывание на посту мэра Нью-Йорка

На посту мэра Нью-Йорка Блумберг провел целых три каденции. Во время первой он провел ряд различных изменений, по-разному воспринятых в обществе. Среди этих изменений были достаточно непопулярные: повышение налогов, сокращение расходов администрации, запрет на курение в ресторанах, клубах и барах.

Однако жители Нью-Йорка положительно восприняли меры по уменьшению преступности в городе на 20%, рост экономики, создание новых рабочих мест за счет поддержки малого бизнеса, строительство доступного жилья, а также школьную реформу.

На должность мэра Нью-Йорка Блумберга переизбрали сразу после первой каденции, в 2005 году. Во время второй каденции Блумбергу удалось сбалансировать городской бюджет, а безработица достигла рекордно низкого уровня. Была введена в действие инновационная программа борьбы с бедностью за счет создания новых рабочих мест, была развернута кампания по борьбе с глобальным потеплением.

В 2008 году Блумберг заявил, что планирует изменить количество сроков избрания мэра Нью-Йорка с двух до трех. Объяснил это тем, что во время финансового кризиса именно он должен быть главой города, поскольку является крупным специалистом в области финансов. В конце концов, мэрия Нью-Йорка одобрил соответствующий закон, что позволило Блумбергу баллотироваться в третий раз.



Майкл Блумберг ест пицу / Фото motherjones.com

В третий раз Блумберг стал мэром Нью-Йорка в 2009 году, победив единственного оппонента, демократа Уильяма Томпсона.

Интересно, что находясь на посту мэра Нью-Йорка, Блумберг назначил себе зарплату в 1 доллар в год. Он также не пользовался государственным жильем, полностью живя на доходы от бизнеса.

С 31 января 2014 года Блумберг занимает пост специального посланника ООН по городам и изменению климата.

Благотворительность

За последние несколько десятилетий Блумберг был членом многочисленных некоммерческих организаций. Только за 2008 год пожертвовал на благотворительность более 440 миллионов долларов. А в следующем году пожертвовал 6,5 миллиона долларов на оснащение новейшим оборудованием спасательной службы Иерусалима. По словам Блумберга, он сделал это в память о своем отце. Бизнесмен также сообщал, что его семья поддерживает около 600 подобных центров по всему миру.

В 2011 году фонд Bloomberg Philanthropies пожертвовал более 330 миллионов долларов различным организациям, расположенным в разных уголках мира.

Издание Chronicle of Philanthropy поставило Блумберга на 5 место в рейтинге самых щедрых филантропов Америки.



Майкл Блумберг занимается благотворительностью / Фото philanthropy.com

Благотворительным фонд Блумберга финансирует различные программы по улучшению системы здравоохранения, среди которых и глобальная антитабачная кампания. Фонд выделяет деньги на проекты другого характера, например, на повышение уровня безопасности автотрасс в разных странах мира, от Вьетнама до Египта.

Осенью 2018 года Блумберг пожертвовал 1,8 миллиарда долларов университета Джонса Хопкинса. Это саое большое пожертвование такого рода в истории. Деньги предназначены на стипендии для одаренных студентов из бедных семей.

Награды

Блумберг – Почетный Рыцарь-Командор ордена Британской империи. Эту награду он получил 6 октября 2014 года за "предпринимательскую и благотворительную деятельность".



Майкл Блумберг – британский рыцарь / Фото nypost.com

Отношения Блумберга с Трампом

Трамп и Блумберг много раз публично критиковали друг друга. Так, Блумберг никогда не скрывал, что главной движущей силой его политических амбиций уже более десятилетия является личная неприязнь к Трампу. Например, в 2016 году он назвал только что избранного президента США мошенником.

Читайте также: В Белом доме подготовились к возможному импичменту Трампа

Блумберг напоминал о многократных банкротствах Трампа и многочисленных судебных разбирательствах. Упрекал и тем, что Трамп заработал свое состояние, имея стартовый капитал, когда получил "от отца чек на миллион долларов".

Говоря о себе самом, то Блумберг всегда подчеркивал, что начинал свой долгий путь к богатству с нуля и добился успеха сам. Кстати, сегодня Трамп владеет капиталом в размере более 4 миллиардов долларов, а Блумберг – почти 50 миллиардов.



Трамп и Блумберг / Фото с твиттер-страницы Джима Робертса

Трамп говорит, что он хочет управлять страной так же, как он управляет своим бизнесом? Да поможет нам Бог! Я – житель Нью-Йорка, и я могу распознать мошенника,

– заявлял Блумберг в 2016 году.

А Трамп в одном из интервью рассказывал, что Блумберг когда-то был его "другом".

Он сказал массу неприятных вещей обо мне,

– объяснял Трамп главную причину ухудшения отношений с Блумбергом.

Однако в другом интервью Трамп убеждал журналистов, что Блумберг его плохо знает, поскольку они "всего раз сыграли в гольф". Трамп тогда отметил, что в той игре победил именно он.