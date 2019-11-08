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      Зупинити Трампа: Мільярдер Блумберг висуне свою кандидатуру на виборах президента США, – ЗМІ

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      Майкл Блумберг
      Майкл Блумберг / AP

      Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг може вступити у передвиборчу кампанію у США як претендент на висування у президенти від Демократичної партії.

      За інформацією The New York Times, Блумберг готується подати документи на участь у праймеріз демократів у штаті Алабама, де цього тижня спливає термін реєстрації кандидатів.

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      Крім того, за даними журналістів, напередодні Блумберг подзвонив низці демократів, з якими обговорив свою можливу участь у кампанії.

      Чому Блумберг вирішив йти у президенти США?

      Речник Блумберга Говард Волфсон заявив, що у мільярдера є великі сумніви у здатності нинішніх претендентів на висунення від демократів перемогти Дональда Трампа на виборах наступного року. При цьому, радники Блумберга підкреслюють, що остаточного рішення він поки що не ухвалив.

      Відзначимо, що у 2016 році ЗМІ також повідомляли про те, що Блумберг обмірковує можливість вступу в передвиборчу кампанію – як кандидат від "третьої партії", який міг би запропонувати альтернативу Дональду Трампу і Гілларі Клінтон. Зрештою, Блумберг повідомив, що не буде балотуватися, бо, на його думку, його участь у гонці тільки збільшила б шанси Трампа здобути перемогу у колегії виборників.

      На висунення у президенти від демократів зараз претендує рекордна кількість кандидатів – в опитуваннях фігурують імена 17 осіб. Лідирує колишній віцепрезидент Джо Байден, від нього незначно відстають сенатори Елізабет Воррен і Берні Сандерс.

      До теми: Facebook-чистки: Цукерберг попередив про загрозу втручання Росії, Китаю та Ірану у вибори в США

      Що відомо про Майкла Блумберга?Мільярдеру Блумбергу зараз 77 років. Він тричі переобирався мером Нью-Йорка, причому двічі як кандидат від республіканців, а потім як незалежний.

      Статки бізнесмена оцінюють у понад 50 мільярдів доларів. Він є у списках найбагатших людей світу, що складає Forbes. Він також є генеральним директором медіаконцерну Bloomberg.

      Майкл Блумберг неодноразово виступав із критикою президента США Дональда Трампа.

      Президентські вибори у США 2020 року відбудуться у вівторок 3 листопада, і стануть 59-ми виборами президента Сполучених Штатів.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Вибори у США Імпічмент Трампа
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