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      Facebook-чистки: Цукерберг попередив про загрозу втручання Росії, Китаю та Ірану у вибори в США

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      Компанія готова боротися з фейками
      Компанія готова боротися з фейками / unsplash.com

      За словами глави компанії Росія, Іран та Китай збираються втрутитися у майбутні вибори президента США в 2020 році. Він наголосив, що ці країни "використовують дедалі витонченіші тактики для втручання у вибори".

      Цукерберг заявив, що Facebook зможе захистити США від втручань у вибори. Він додав, що компанія вже запобігла спробам вплинути на вибори в інших країнах, таких, як Німеччина, Франція, Мексика, Бразилія та Індія.

      Цікаво: Facebook закрив в Україні потужну фабрику тролів: соцмережа видалила акаунти Znaj.ua та Politeka

      Ми здатні оперативно виявляти спроби втручання і вживати необхідних заходів. Зараз наші системи набагато більш вдосконалені, ніж у минулому,
      – зазначив глава Facebook.

      Чистки у Facebook

      21 жовтня Facebook оголосила про блокування фейкових акаунтів з Росії та Ірану. Серед російських були 50 фейкових сторінок в інстаграмі та одна у фейсбуці. За повідомленням компанії, в цих акаунтах розміщували публікації про консерватизм та лібералізм, расові проблеми й проблеми ЛГБТ, а також про вибори президента США 2020 року.

      Вони були націлені на користувачів США, Північної Африки і Латинської Америки... У кожному з цих випадків люди, які займалися цією діяльністю, координували свої дії і використовували фейкові акаунти, щоб видавати себе за інших. Це і стало підставою для видалення сторінок,
      – повідомили у компанії.

      У Facebook пов'язують дані сторінки з російським "Агентством інтернет-розслідувань", так звана "фабрика тролів".

      Американська влада звинувачує "фабрику тролів" у втручанні в вибори президента США 2016 року. Мінфін вніс організацію та її співробітників до списку санкцій. Всього під санкції потрапили понад 20 росіян, включаючи бізнесмена Євгена Пригожина.

      Що відомо про втручання Росії у вибори США?Підставою для розслідування про російське втручання стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Спецпрокурор Мюллер, який проводив розслідування, заявив, що Росія постійно намагається втручатися у внутрішні справи Сполучених Штатів.

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      21 жовтня
      1813
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Facebook Вибори у США Новини Росії Іран Китай
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