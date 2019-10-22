Facebook-чистки: Цукерберг попередив про загрозу втручання Росії, Китаю та Ірану у вибори в США

За словами глави компанії Росія, Іран та Китай збираються втрутитися у майбутні вибори президента США в 2020 році. Він наголосив, що ці країни "використовують дедалі витонченіші тактики для втручання у вибори".

Цукерберг заявив, що Facebook зможе захистити США від втручань у вибори. Він додав, що компанія вже запобігла спробам вплинути на вибори в інших країнах, таких, як Німеччина, Франція, Мексика, Бразилія та Індія.

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Ми здатні оперативно виявляти спроби втручання і вживати необхідних заходів. Зараз наші системи набагато більш вдосконалені, ніж у минулому,

– зазначив глава Facebook.

Чистки у Facebook

21 жовтня Facebook оголосила про блокування фейкових акаунтів з Росії та Ірану. Серед російських були 50 фейкових сторінок в інстаграмі та одна у фейсбуці. За повідомленням компанії, в цих акаунтах розміщували публікації про консерватизм та лібералізм, расові проблеми й проблеми ЛГБТ, а також про вибори президента США 2020 року.

Вони були націлені на користувачів США, Північної Африки і Латинської Америки... У кожному з цих випадків люди, які займалися цією діяльністю, координували свої дії і використовували фейкові акаунти, щоб видавати себе за інших. Це і стало підставою для видалення сторінок,

– повідомили у компанії.

У Facebook пов'язують дані сторінки з російським "Агентством інтернет-розслідувань", так звана "фабрика тролів".

Американська влада звинувачує "фабрику тролів" у втручанні в вибори президента США 2016 року. Мінфін вніс організацію та її співробітників до списку санкцій. Всього під санкції потрапили понад 20 росіян, включаючи бізнесмена Євгена Пригожина.

Що відомо про втручання Росії у вибори США?Підставою для розслідування про російське втручання стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Спецпрокурор Мюллер, який проводив розслідування, заявив, що Росія постійно намагається втручатися у внутрішні справи Сполучених Штатів.