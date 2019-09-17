Facebook закрив в Україні потужну фабрику тролів: соцмережа видалила акаунти Znaj.ua та Politeka

Соцмережа Facebook, за офіційними даними, видалила 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп. Усі вони які вели скоординовані кампанії щодо дезінформації в Україні. Серед видалених сторінок – такі ресурси, як Znaj.ua та Politeka. Акаунти вищезазначених ресурсів видалили не лише з Facebook, а і з Instagram.

Як повідомили у пресслужбі Facebook, усі видалені сторінки та групи вели дезінформаційну кампанію не через контент, який вони публікували, а через поведінку. Зокрема, люди, які за ними стоять, координували свої дії та використовували підроблені облікові записи, і таким чином зображували себе з хибного боку.

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Тобто, адміністратори та власники цих спільнот використовували фейкові акаунти, щоб управляти групами та сторінками, а також з метою збільшення залученості, поширення контенту і направлення людей на зовнішні сайти, видавали себе за інформаційні ЗМІ. Також вони видавали себе за інших людей і приховували свої особисті дані, щоб їх не виявили та не видалили. Як правило, ці ресурси публікували дані про відомих людей, шоу-бізнес, спорт, місцеві та міжнародні новини, політичні новини (зокрема, про вибори в Україні), політичних кандидатів, а також критикували громадських діячів.

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