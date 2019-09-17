12:27
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, 16 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Facebook закрив в Україні потужну фабрику тролів: соцмережа видалила акаунти Znaj.ua та Politeka

      634 Читать новость на русском
      Facebook закрив в Україні потужну фабрику тролів: соцмережа видалила акаунти Znaj.ua та Politeka

      Соцмережа Facebook, за офіційними даними, видалила 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп. Усі вони які вели скоординовані кампанії щодо дезінформації в Україні. Серед видалених сторінок – такі ресурси, як Znaj.ua та Politeka. Акаунти вищезазначених ресурсів видалили не лише з Facebook, а і з Instagram.

      Як повідомили у пресслужбі Facebook, усі видалені сторінки та групи вели дезінформаційну кампанію не через контент, який вони публікували, а через поведінку. Зокрема, люди, які за ними стоять, координували свої дії та використовували підроблені облікові записи, і таким чином зображували себе з хибного боку.

      Цікаво! Скільки заробляють "фабрики ботів": назвали суми

      Тобто, адміністратори та власники цих спільнот використовували фейкові акаунти, щоб управляти групами та сторінками, а також з метою збільшення залученості, поширення контенту і направлення людей на зовнішні сайти, видавали себе за інформаційні ЗМІ. Також вони видавали себе за інших людей і приховували свої особисті дані, щоб їх не виявили та не видалили. Як правило, ці ресурси публікували дані про відомих людей, шоу-бізнес, спорт, місцеві та міжнародні новини, політичні новини (зокрема, про вибори в Україні), політичних кандидатів, а також критикували громадських діячів.

      Новина доповнюється 

      blog_ava
      Путін вкотре сконфузився на зустрічі з Ердоганом: курйозні відео
      сьогодні
      5986
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лукашенко уклоняется от влияния России
      сьогодні , 12:00 Лукашенко уклоняется от влияния России
      Злой Одессит 609
      Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      сьогодні , 10:01 Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      Ірина Юрковська 791
      Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      сьогодні , 10:00 Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      Під обкладинкою 100
      Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      сьогодні , 09:05 Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      4178
      Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      сьогодні , 08:40 Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      Ольга Черненко 960
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук