Скільки заробляють "фабрики ботів": назвали суми

Науковці з Нідерландів дослідили, скільки коштує створити мережу фейкових акаунтів та скільки на цьому можна заробити.

Про це пише журналіст Андрій Бродецький в Telegram-каналі "Технології, медіа та суспільство".

Науковці з’ясували, що зараження пристроїв вірусом обійдеться в даркнеті в суму від 2 до 10 центів за інсталювання.

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Окремі витрати – підтримка ботнету в формі (моніторинг пристроїв, повторне зараження та інше,

– додає журналіст.

Науковці підрахували, що ботнет на 10 мільйонів пристроїв обходиться приблизно в 16 мільйонів доларів.

Дохід власнику мережі приносять різні послуги: наприклад, мережа для DDoS з 30 тисяч пристроїв генерує 26 тисячі доларів на місяць, спам-розсилка на 10 тисяч ботів приносить 300 тисяч доларів на місяць, банерні кліки – до 20 мільйонів доларів на місяць.