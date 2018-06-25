Сколько зарабатывают "фабрики ботов": назвали суммы
Ученые из Нидерландов выяснили, сколько стоит создать сеть фейковых аккаунтов и сколько на этом можно заработать.
Об этом пишет журналист Андрей Бродецкий в Telegram-канале "Технологии, медиа и общество".
Ученые выяснили, что заражение устройств вирусом обойдется в даркнета в сумму от 2 до 10 центов за инсталлирования.
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Отдельные расходы – поддержка ботнета в форме (мониторинг устройств, повторное заражение и прочее,
– добавляет журналист.
Ученые подсчитали, что ботнет на 10 миллионов устройств обходится примерно в 16 миллионов долларов.
Доход владельцу сети приносят различные услуги: например, сеть для DDoS с 30 тысяч устройств генерирует 26 тысяч долларов в месяц, спам-рассылка на 10 тысяч ботов приносит 300 тысяч долларов в месяц, баннерные клики – до 20 миллионов долларов в месяц.