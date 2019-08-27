На День Незалежності найбільшу проукраїнську спільноту заблокували у Facebook

Адміністрація соцмережі Facebook вирішила заблокувати паблік Mova, що є одним з найбільших проукраїнських в українському сегменті інтернету. Ця спільнота налічує близько 520 тисяч підписників. Як мовиться в описі до сторінки, мета ресурсу – всебічна підтримка української етно-культурної та національно-політичної тотожності.

Як повідомив активіст Олексій Кляшторний, заблокували проукраїнську спільноту у Facebook на День Незалежності. Щоправда, через що саме, це було зроблено він не розповів.

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Також активіст закликав усіх небайдужих писати скарги у службу підтримки соцмережі для того, щоб вони все ж розблокували паблік.

Я – один із 520 тисяч людей, підписаних на Facebook-сторінку Mova, та я протестую проти її видалення. Я думаю, що це – добра сторінка, яка не порушує стандартів Facebook. Сторінка Mova – одна з моїх найулюбленіших сторінок у всій спільноті Facebook", – мовиться у заяві, яку слід написати у службі підтримки Facebook.

До слова, нещодавно у Facebook з’явилася людина, є відповідальною за політику компанії щодо України. Цю посаду очолила Катерина Крук. Як підкреслював заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, офіційний Київ сподівається, що "після цього призначення грубе та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться".