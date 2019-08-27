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      На День Независимости наибольшее проукраинское сообщество заблокировали в Facebook

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      Facebook заблокировал проукраинский паблик с более 500 тысячами подписчиков
      Facebook заблокировал проукраинский паблик с более 500 тысячами подписчиков / Соцсети

      Администрация соцсети Facebook решила заблокировать паблик Mova, являющийся одним из самых больших проукраинских в украинском сегменте интернета. Это сообщество насчитывает около 520 тысяч подписчиков. Как говорится в описании к странице, цель ресурса – всесторонняя поддержка украинского этно-культурного и национально-политического тождества.

      Как сообщил активист Алексей Кляшторный, заблокировали проукраинское сообщество в Facebook на День Независимости. Правда, из-за чего именно это было сделано, он не рассказал.

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      Также активист призвал всех неравнодушных писать жалобы в службу поддержки соцсети для того, чтобы они все же разблокировали паблик.

      Я – один из 520 тысяч человек, подписанных на Facebook-страницу Mova, и я протестую против ее удаления. Я думаю, что это – хорошая страница, которая не нарушает стандарты Facebook. Страница Mova – одна из моих самых любимых страниц во всем сообществе Facebook,
      – говорится в заявлении, которое следует написать службе поддержки Facebook.

      К слову, недавно в Facebook появился человек, который отвечает за политику компании в отношении Украины. Эту должность возглавила Екатерина Крук. Как подчеркивал заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин, официальный Киев надеется, что "после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Сеть Украинский язык Facebook
      Источник: 24 канал
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