На День Независимости наибольшее проукраинское сообщество заблокировали в Facebook

Администрация соцсети Facebook решила заблокировать паблик Mova, являющийся одним из самых больших проукраинских в украинском сегменте интернета. Это сообщество насчитывает около 520 тысяч подписчиков. Как говорится в описании к странице, цель ресурса – всесторонняя поддержка украинского этно-культурного и национально-политического тождества.

Как сообщил активист Алексей Кляшторный, заблокировали проукраинское сообщество в Facebook на День Независимости. Правда, из-за чего именно это было сделано, он не рассказал.

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Также активист призвал всех неравнодушных писать жалобы в службу поддержки соцсети для того, чтобы они все же разблокировали паблик.

Я – один из 520 тысяч человек, подписанных на Facebook-страницу Mova, и я протестую против ее удаления. Я думаю, что это – хорошая страница, которая не нарушает стандарты Facebook. Страница Mova – одна из моих самых любимых страниц во всем сообществе Facebook,

– говорится в заявлении, которое следует написать службе поддержки Facebook.

К слову, недавно в Facebook появился человек, который отвечает за политику компании в отношении Украины. Эту должность возглавила Екатерина Крук. Как подчеркивал заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин, официальный Киев надеется, что "после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится".