Держдеп США "по тихому" розблокував гроші для України, – Bloomberg

Президент Дональд Трамп заявляв, що 11 вересня скасував заморозку виділених Україні грошей (250 мільйонів на 2019 рік). Однак насправді Державний департамент країни "по тихому" доручив вивільнити частину цих грошей (141 мільйон доларів) ще кількома днями раніше.

Іншими словами, Держдеп ухвалив відновити виділення фінансової допомоги Україні ще до того, як таке розпорядження віддав Трамп. Про це пише американське видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Раніше про це рішення Держдепу не повідомляли. Аналітики та правники відомства у таємному повідомленні керівнику Держдепу Майку Помпео пояснили, що Білий дім та президент Трамп не мають юридичних прав на блокування витрат для допомоги Україні.

Скандал з американськими грошима для України: головне

► У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

► 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.

У статті Bloomberg наводить цитату Трампа, у якій той начебто пояснює, чому розблокував гроші для України: "Не люблю бути сисунцем. А європейські країни допомагають більше, ніж ми".



Американська фінансова допомога на військові цілі України / Інфографіка 24 каналу

У кінці вересня розгорівся скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з Зеленським, де президент США начебто натякав президенту України, що стосунки держав покращаться, якщо українська прокуратура активізує слідство у справі Burisma (до якої, мовляв, причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер).

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Скандал став приводом для початку формальної процедури імпічменту президента США.