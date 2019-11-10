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      Госдеп США "по-тихому" разблокировал деньги для Украины, – Bloomberg

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      Госдеп опередил волю Трампа?
      Госдеп опередил волю Трампа? / Коллаж 24 канала

      Президент Дональд Трамп заявлял, что 11 сентября отменил заморозку выделенных Украине денег (250 миллионов на 2019 год). Однако на самом деле Государственный департамент страны "по-тихому" поручил высвободить часть этих денег (141 миллион долларов) еще несколькими днями ранее.

      Другими словами, Госдеп постановил возобновить выделение финансовой помощи Украине еще до того, как такое распоряжение отдал Трамп. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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      Ранее об этом решении Госдепа не сообщали. Аналитики и юристы ведомства в тайном сообщении руководителю Госдепа Майку Помпео объяснили, что Белый дом и президент Трамп не имеют юридических прав на блокировку расходов для помощи Украине.

      Скандал с американскими деньгами для Украины: главное

      ► В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

      Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

      ► 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

      Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.

      В статье Bloomberg приводит цитату Трампа, в которой тот якобы объясняет, почему разблокировал деньги для Украины: "Не люблю быть сосунком. А европейские страны помогают больше, чем мы".

      СШААмериканская финансовая помощь на военные цели Украины / Инфографика 24 канала

      В конце сентября разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, в котором президент США якобы намекал президенту, что отношения государств улучшатся, если украинская прокуратура активизирует следствие по делу Burisma (к которой, якобы, имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер).

      Читайте также: Скандальный разговор Зеленского и Трампа: в стенограмме нашли пропуски

      Скандал стал поводом для начала формальной процедуры импичмента президента США.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Деньги Новости США
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