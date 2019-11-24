19:53
24 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия
      Вєсті Кремля
      18:22, сегодня
      Вести.UA. Жир: "Санта-Барбара" Тимошенко и Зеленского. Экономические лайфхаки от "слуг народа"
      Вєсті.UA
      12:34, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      США ожидает политическая битва миллиардеров: Блумберг все же выступил против Трампа

      97 Читати новину українською
      США ожидает битва эксцентричных миллиардеров / Коллаж 24 канала

      Миллиардер Майкл Блумберг объявил, что будет баллотироваться на пост президента США, чтобы "сбросить Трампа и возродить Америку". Случилось это в воскресенье, 24 ноября.

      "Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку", – именно так написал Блумберг в своем твиттере.

      Читайте также: Госдеп США "по тихому" разблокировал деньги для Украины, – Bloomberg

      Бывший мэр Нью-Йорка будет баллотироваться на пост президента США от "Демократической партии", тогда как Трамп, напомним, – республиканец.

      Верю, мой уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительности позволит мне побеждать и вести (США к перестройке – 24 канал),
      – заявил Блумберг.

      Зато Трамп, как говорит Блумберг, "олицетворяет угрозу существованию страны и ее ценностей": "Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от вреда".

      Примечательно, что Блумберг отказался от пожертвований на кампанию: говорит, что сам все полностью профинансирует.

      Читайте также: Майкл Блумберг – биография, состояние, карьера

      Блумберг
      Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты, чтобы сбросить Трампа / Фото AFP

      В CNN пишут, что Блумберг сейчас уверен, что никто из других кандидатов от демократов не сможет победить Трампа, поэтому и выдвинулся сам. Несмотря на это, по данным последних опросов, среди претендентов на выдвижение от "Демократической партии" лидирует Джо Байден.

      Кого именно выдвинут от демократов – окончательно решит съезд партии 13 июля, но предварительные голосования начнутся уже в феврале 2020.

      Лунный календарь на ноябрь 2019
      сегодня
      9681
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости США Майкл Блумберг Дональд Трамп Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему львовянин убил советского дипломата и что пообещал Зеленский– видео недели
      сегодня , 19:30 Почему львовянин убил советского дипломата и что пообещал Зеленский– видео недели
      Марія Лелека 64
      Годовщина смерти легендарного музыканта: что вы знаете о Фредди Меркьюри
      сегодня , 18:01 Годовщина смерти легендарного музыканта: что вы знаете о Фредди Меркьюри
      3 4104
      Дань, наемничество и терроризм, или Источники российской экономики
      сегодня , 16:00 Дань, наемничество и терроризм, или Источники российской экономики
      Сергій Климовський 1014
      Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      сегодня , 12:00 Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      Максим Багрєєв 2243
      Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      сегодня , 09:04 Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      Емал Набі 516
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук