США ожидает политическая битва миллиардеров: Блумберг все же выступил против Трампа

Миллиардер Майкл Блумберг объявил, что будет баллотироваться на пост президента США, чтобы "сбросить Трампа и возродить Америку". Случилось это в воскресенье, 24 ноября.

"Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку", – именно так написал Блумберг в своем твиттере.

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Бывший мэр Нью-Йорка будет баллотироваться на пост президента США от "Демократической партии", тогда как Трамп, напомним, – республиканец.

Верю, мой уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительности позволит мне побеждать и вести (США к перестройке – 24 канал),

– заявил Блумберг.

Зато Трамп, как говорит Блумберг, "олицетворяет угрозу существованию страны и ее ценностей": "Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от вреда".

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019

Примечательно, что Блумберг отказался от пожертвований на кампанию: говорит, что сам все полностью профинансирует.

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Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты, чтобы сбросить Трампа / Фото AFP

В CNN пишут, что Блумберг сейчас уверен, что никто из других кандидатов от демократов не сможет победить Трампа, поэтому и выдвинулся сам. Несмотря на это, по данным последних опросов, среди претендентов на выдвижение от "Демократической партии" лидирует Джо Байден.



Кого именно выдвинут от демократов – окончательно решит съезд партии 13 июля, но предварительные голосования начнутся уже в феврале 2020.