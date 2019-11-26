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      Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?

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      Сможет ли Блумберг конкурировать с Трампом? / 24 канал

      Как могут измениться российско-американские отношения в случае победы миллиардера Майкла Блумберга на выборах президента США в 2020 году, – разбирался журналист 24 канала.

      Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты США от демократов. Такое сообщение появилось на предвыборном сайте Блумберга в воскресенье, 24 ноября.

      Читайте также: США ожидает политическая битва миллиардеров: Блумберг все же выступил против Трампа

      Что известно о Майкле Блумберге? Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 млрд долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 млрд). Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины. Блумберг сначала поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Трижды переизбирался на эту должность и только в прошлом году возобновил свое членство в Демократической партии. Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия.

      Но перед тем, как претендовать на место Трампа, Майклу Блумбергу придется победить в праймериз – предварительных выборах, в которых выбирается один кандидат от партии. А это сделать будет довольно трудно, отмечают эксперты.

      Маловероятно, что Блумберг сможет создать конкуренцию Трампу. Он поздно вступает в гонку, и у него мало шансов на победу в праймериз. Место умеренного демократа уже занято другими кандидатами – Джо Байденом и Питером Буттиджеджем. Блумбергу будет трудно туда прорваться,
      – уверен журналист-международник Иван Яковина.

      Другие украинские эксперты тоже отмечают, что новому кандидату в президенты будет нелегко.

      Демократическая партия имеет достаточно сильных кандидатов на праймериз – Элизабет Уоррен и Джо Байдена. Они сейчас являются лидерами рейтингов. Это очень разные кандидаты. Если мы включаем в эту игру еще и Блумберга, то он будет больше похож на Байдена, и в первую очередь его будут сравнивать с ним,
      – отмечает член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

      Другими словами, Блумберг претендует на голоса избирателей Байдена.


      Джо Байден / Liga.net

      С украинскими коллегами соглашается и американский политолог Джейсон Смарт. В комментарии 24 каналу он отметил, что Блумберг мог бы победить Трампа, однако это маловероятно, если учесть, что другие кандидаты уже лидируют в демократических праймериз. Для него это, безусловно, тяжелый бой, считает Смарт.

      А вот Елена Гетманчук, директор Центра "Новая Европа", назвала Блумберга шестым по популярности кандидатом в праймериз. Однако она добавила, что Блумберг не вступал бы в гонку, если бы кампания Байдена была безупречной и если бы он не видел в ней откровенно слабые места, которыми можно воспользоваться.

      Блумберг и Украина

      Украинские эксперты предполагают, что появление нового мощного кандидата в лагере демократов связано с определенным падением рейтинга Джо Байдена. На снижение доверия избирателей могло повлиять и расследование, проводимое в Украине по делу украинской газодобывающей компании "Burisma".

      О каком расследовании идет речь? Владелец "Burisma", бывший министр экологии в правительстве Азарова Николай Злочевский фигурирует в 13-ти эпизодах, которые расследуют правоохранительные органы. В материалах дела упоминается и сын Джо Байдена – Гантер, который был привлечен руководством компании вместе с другими известными людьми в совет директоров "Burisma". Скандал вокруг сына Джо Байдена набрал обороты сразу после публикации телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в котором американский президент просит украинского продолжить следствие против Байдена-младшего.

      Конечно этот скандал, точнее его раскрутка в медиа республиканцами, повлиял на рейтинг Джо Байдена,
      – говорит Анна Шелест.

      Но падение рейтинга демократа связано не только с этим, уверяют эксперты.

      Джейсон Смарт уверен, что никакой связи между делом "Burisma" и появлением нового сильного кандидата у демократов нет.

      Я не думаю, что это связано. Блумберг – один из самых богатых людей Америки. Он просто имеет возможность потратить больше денег на предвыборную кампанию, чем другие кандидаты,
      – объясняет Смарт.

      Елена Гетманчук говорит, что рейтинг Байдена снижается на фоне роста поддержки у Элизабет Уорен.

      "Такая тенденция начала проявляться еще до истории с импичментом", – отмечает Гетманчук.


      Элизабет Уорен / mnews.world

      Падение рейтинга Байдена вероятно подтолкнуло демократов рассмотреть другого, сильного кандидата, который бы смог победить Дональда Трампа.

      Демократы наверняка задаются вопросом, есть ли у них другой сильный кандидат, который в случае падения рейтинга Байдена сможет занять его место,
      – уверяет Анна Шелест.

      Также она добавила, что Блумберг играет на одной публике с Трампом – он тоже успешный кандидат, мужчина и миллиардер. Большинство избирателей могут воспринимать Блумберга и Трампа одинаково. Единственное отличие Блумберга в том, что он не республиканец.

      Блумберг симпатизирует России?

      Пока Блумберг не сформулировал четкую политику в отношении Украины или России, однако в прошлом его обвиняли в тесных связях с РФ, отметил Джейсон Смарт.

      Действительно, в американской прессе появлялась информация о том, что Блумберг помогал россиянам вмешиваться в политику США.


      Майкл Блумберг / France 24

      К слову, миллиардер имеет российские корни. В его биографии отмечается, что Майкл родился в еврейской семье, а его отец эмигрировал из России.

      Однако Иван Яковина уверен, что Блумберг скорее всего придерживается общей линии Демократической партии – Россия враг, а Украина друг.

      Итак, все эксперты сошлись на мнении, что пока рано говорить о реальных шансах миллиардера Майкла Блумберга победить Дональда Трампа на выборах 2020 года. Более того, ему трудно будет одержать победу на демократических праймериз, поскольку он слишком поздно включился в гонку. Эксперты также убеждены, что фигура Блумберга может рассматриваться демократами как альтернатива Джо Байдену, в том случае, если его рейтинг будет продолжать падать. Другой кандидат от Демократической партии – Элизабет Уорен – имеет меньшие шансы победить Трампа, считают международные эксперты.

      Что касается украинского вопроса, здесь стоит сказать, что нашей власти не стоит заигрывать с той или иной политической силой США, а думать только об украинских интересах. Предоставление преимущества демократам или республиканцам может ухудшить в будущем и так довольно натянутые украинско-американские отношения.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Публикации Статьи Дональд Трамп Выборы в США Майкл Блумберг
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