Кому нужен импичмент Трампа?

Прежде всего, можно спросить – а кому в Украине нужно что-то знать о том импичменте того американского президента? Импичмент, мол, на хлеб не намажешь, то чего должны беспокоиться?

На самом деле, самый масштабный со времен "Уотергейта" скандал, который разворачивается вокруг президента США Дональда Трампа, недаром называется "Украиногейт". Хотят украинцы этого или нет, а он напрямую вредит Украине – вредит уже и навредит еще больше. Поэтому есть смысл внимательно следить за событиями в Америке и делать свои выводы.

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Как работает демократия

Итак, расследование в Конгрессе США относительно импичмента Трампа вошло в новую фазу: 13 ноября в Вашингтоне, на Капитолийском холме, начались открытые слушания – то есть, публичная часть процесса, который потенциально (хотя пока и маловероятно) может завершиться отстранением президента Соединенных Штатов от его должности. В своей вступительной речи на первом публичном слушании, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, демократ Адам Шифф заявил, что на карту поставлено будущее американской демократии.



Адам Шифф / Фото из открытых источников

Если президент просто сможет отказаться от какого-либо надзора, особенно в контексте процедуры импичмента, то баланс сил между нашими двумя ветвями власти будет безвозвратно изменен, – подчеркнул Шифф, – это не то, чего хотели отцы-основатели нашей страны. И перспективы дальнейшей коррупции и злоупотребления властью в этой администрации или в любой другой станут экспоненциально расти.

За всю историю США это – лишь четвертая попытка провозгласить президенту импичмент. Две из них завершились оправданием президентов, одна не была доведена до конца, поскольку президент Никсон ушел в отставку сам, не ожидая фактически неотвратимого обвинительного приговора сенаторов – как демократов, так и республиканцев.



37-й президент Ричард Никсон / Фото из открытых источников

Против Билла Клинтона выдвигались четыре обвинения, причем самым серьезным из них было – о предоставлении ложных показаний (то самое знаменитое выражение, что у него "не было секса" с Моникой Левински). Ричарда Никсона обвинили в том, что он пытался скрыть причастность своего избирательного штаба к краже документов из штаб-квартиры Демократической партии, а также препятствовал расследованию этого случая.



Билл Клинтон и Моника Левински / Фото White House Photograph Office

А первым президентом США, против которого была начата процедура импичмента, стал Эндрю Джексон – демократ из рабовладельческого южного штата Теннесси, который баллотировался еще в 1864 году как вице-президент знаменитого республиканца Авраама Линкольна. Такой республиканско-демократический альянс должен был в то время помочь примирению сторон, которые еще совсем недавно насмерть бились в кровавой Гражданской войне. Собственно именно этим примирением Джонсон и занимался, когда после убийства Линкольна стал его преемником в Белом доме. Именно эта его деятельность и вызвала процесс импичмента. 13 мая 1867 года федеральный суд в Вашингтоне освободил бывшего президента Конфедерации Дэвиса под залог. Политические противники президента Джонсона сразу обвинили его в том, что он оказывал давление на юридический комитет Палаты представителей, чтобы "продавить" освобождение Дэвиса, и выдвинули в Конгрессе требование импичмента. Но большинство двухпартийного юридического комитета отклонило это обвинение.

Впрочем, на этом скандал не прекратился. Военный министр в администрациях Линкольна и Джонсона, Эдвин МакМастер Стэнтон, считал, что военное командование в южных штатах США должно иметь больше власти, чем гражданские учреждения. Президент Джонсон с ним не соглашался, считая это требование препятствием к гражданскому примирению Юга с Севером. Джонсон уволил Стэнтона с его должности, но единомышленники военного министра среди конгрессменов в ответ снова стартовали попытку объявить Эдвину Джонсону импичмент.

24 февраля 1868 года Палата представителей вынесла президенту обвинительный приговор за сознательное нарушение "Закона о пребывании в должности" – за это проголосовали 128 конгрессменов, 47 были против. Позже Палата представителей приняла 11 разделов обвинения против Джонсона. 5 марта 1868 года в верхней палате американского парламента, Сенате, начался судебный процесс по импичменту, который продолжался почти три месяца подряд. 16 мая Сенат проголосовал по 11-му разделу импичмента, обвинив Джонсона в увольнении Стэнтона с нарушением срока полномочий. 35 сенаторов проголосовали за импичмент, 19 – против. Это означало, что большинства в две трети голосов, необходимого для отстранения президента от власти, нету. 26 мая Сенат проголосовал по второму и третьему разделительным обвинениям, причем результат был тот же самый: 35 против 19. После этого противники Джонсона поняли, что им не удастся убедить 19 сенаторов, которые поддерживали президента, и прекратили процесс.

Интересно, что в историю Эдвин Джонсон вошел не потому, что против него, первого из президентов США, была начата процедура импичмента, а потому, что купил у России Аляску за 7,2 миллиона долларов. За это решение его в те времена тоже очень критиковала американская пресса, называя эту покупку "джонсоновой глупостью". Но, возвращаясь к теме импичмента, следует признать, что Эндрю Джонсон легко отделался, хотя против него и действовала весьма мощная оппозиция. Именно эта оппозиция привела чуть позже в президентское кресло генерала Уиллиса Гранта, героя Гражданской войны.

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Quid prodest?

То есть, как видим, в те времена сложилась значительная политическая группа, которой было выгодно, чтобы президенту Джонсону провозгласили импичмент. А что происходит в наше время с президентом Трампом?

Как известно, еще 31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая санкционировала начало процесса импичмента президента Соединенных Штатов. В этом документе сформулированы правила, на основе которых будут проводиться слушания с целью определить, есть ли "достаточно оснований для осуществления Палатой представителей своего конституционного права подвергнуть импичменту Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки". Резолюцию приняли подавляющим большинством голосов – за нее проголосовало все демократическое большинство за исключением двух конгрессменов-демократов. Все конгрессмены-республиканцы голосовали против.

Если учитывать этот результат, то можно сделать вывод, что импичмент Трампа выгоден именно Демократической партии. И недавние высказывания спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси тоже дают основания так думать: на пресс-конференции она заявила, что "президент уже признался в коррупционной деятельности".

Взятка – это предоставление или удержание военной помощи (400 млн долларов, которые выделил Конгресс США Украине и которые Трамп "заморозил" – Прим. 24) в ответ на заявление о фейковых расследованиях выборов. Это взяточничество,

– пояснила фактическая лидер демократического большинства в Конгрессе США.

По ее мнению, взятка – достаточное основание для импичмента.

Как правильно пилить?

Конечно, сам Дональд Трамп так не считает, поэтому вообще не может понять, в чем его обвиняют. По его мнению, он все делал "отлично" и даже "образцово". Его сторонники тоже не понимают, за что нападают на их кумира все эти "леваки" и "коммунисты" (причем в ряды левых записывают даже республиканцев, внутрипартийных противников Трампа). Некоторые из сторонников президента открыто сожалеют, что Трампу не дали сделать то, на что они надеялись: отменить "позорное для США президентство Обамы", "выгнать мексикашек", "показать желтым и всяким муслимам, кто в доме хозяин".

Худшее, кстати, положение дел не с "желтыми" и даже не с мусульманами, а с "мексикашками". Пока нормальные, трудолюбивые мексиканцы никак не могут попасть в США – их уголовные соотечественники, приобретя в ближайшем магазине строительных товаров электропилу-ножовку за 100 долларов, распиливают знаменитую "стену Трампа", которая уже обошлась американским налогоплательщикам в несколько миллиардов долларов. Имеется в виду не наше понимание слова "распиливают" – то есть, пилят не бюджет, не гранты, а тупо – самую стену, делая в ней дыры, куда и пролезают, пронося с собой дешевую наркоту. Конечно, американские пограничники не сидят, сложа ручки: например, 14 ноября в штате Аризона, во время нелегального перехода границы с Мексикой, они подстрелили... нет, не мексиканца. Гражданина России Евгения Глущенко, который вместе с беременной женой пытался проникнуть в США...

Но вернемся снова к импичменту и к тем, кто сегодня "пилит" Дональда Трампа. Выгоден ли он демократам? С политической точки зрения, накануне президентских выборов 2020 – конечно, что... Невыгоден. Где им еще взять такого замечательного противника: черноротого, болтливого, который прочно удерживает за собой репутацию "друга", а то и даже "агента" Путина, видит врагов в Китае, в Японии, в Европе, но не видит врага в КНДР? Кажется, против такого противника Байден будет бороться значительно легче, чем, скажем, против вице-президента Майкла Пенса – выдержанного, умеренного, с безупречной репутацией.

Право, все же демократы начали процедуру импичмента. Автор должен признаться в одной страшной тайне: республиканцы и вообще "правые" в любой стране (только не следует путать украинских "правых" с настоящими "правыми" – Украинские националисты почему-то исповедуют обычно левые, социалистические принципы) всегда вызывали у него большую симпатию , чем "левые" любого сорта. Но нельзя предположить, что американским "левым", демократам, все же важнее принципы, по которым существует современная американская демократия, чем политическая выгода для своей собственной партии? Смотря из Украины, такое и представить себе невозможно, но – вдруг? Скорее всего, ни Нэнси Пелоси, ни Адам Шифф не верят в то, что им действительно удастся отстранить Трампа от власти – для этого, напомним, надо, чтобы за импичмент проголосовали минимум 20 сенаторов-республиканцев, а конгрессмены-демократы почти уверены в том, что республиканцы импичмент не поддержат.

А вдруг поддержат? Ну, тогда это уничтожит всю предвыборную стратегию Демократической партии, "обостренную" на противостояние именно Дональду Трампу. А разрабатывать новую предвыборную стратегию уже не хватит времени: выборы состоятся ровно через год.

Так что получается, импичмент выгоден для Республиканской партии? Тоже нет, по крайней мере, пока. Потому что, если будет устранен президент-республиканец, то избиратели могут решить, что хватит с них, по крайней мере на ближайшие пять лет, республиканцев в Белом доме. Уже сейчас на выборах в двух штатах подряд демократы смогли отбить губернаторские должности – а что будет дальше?

Насколько же реальным представляется этот импичмент, учитывая вышеизложенное? Смогут ли избиратели-республиканцы отказаться от поддержки "ядерного" электората Трампа, который поддерживает своего кумира слепо и активно, что бы тот не выбросил? Испугаются ли сенаторы-республиканцы, что их собственные должности окажутся под угрозой, если они поддержат президента и отвлекут от него "чашу сию"?

Скоро мы все узнаем. Процедура импичмента идет как по рельсам, а завершение ее ожидают примерно через месяц. Тогда все и станет ясно.

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