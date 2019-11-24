Процесс импичмента не изменил отношение США к Украине, – представитель Госдепа

Слушания по делу импичмента американского президента Дональда Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украине со стороны Соединенных Штатов.

Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, сообщает "Укринформ".

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США продолжают стоять вместе с Украиной по такой же твердой решимостью, как и раньше. Американская поддержка Украины является двусторонней – как со стороны демократов, так и республиканцев – в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось,

– подчеркнул представитель Государственного департамента.

Он также отметил, что объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и в направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.

Наша политика поддержки Украины, противостояние российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией так же не изменилась,

– отметил Кент.

Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, однако обратил внимание на то, что "политика США не изменилась и поддержка продолжается".

Что известно о процедуре импичмента Трампа: кратко