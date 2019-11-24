Процесс импичмента не изменил отношение США к Украине, – представитель Госдепа
Слушания по делу импичмента американского президента Дональда Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украине со стороны Соединенных Штатов.
Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, сообщает "Укринформ".
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США продолжают стоять вместе с Украиной по такой же твердой решимостью, как и раньше. Американская поддержка Украины является двусторонней – как со стороны демократов, так и республиканцев – в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось,
– подчеркнул представитель Государственного департамента.
Он также отметил, что объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и в направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.
Наша политика поддержки Украины, противостояние российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией так же не изменилась,
– отметил Кент.
Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, однако обратил внимание на то, что "политика США не изменилась и поддержка продолжается".
Что известно о процедуре импичмента Трампа: кратко
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей экс-министра экологии Николаю Злочевскому.
- К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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