Процес імпічменту не змінив ставлення США до України, – представник Держдепу

Слухання у справі імпічменту американського президента Дональда Трампа, де українське питання перебуває у центрі уваги, не вплинули на потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Про це розповів заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, повідомляє "Укрінформ".

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США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою – як з боку демократів, так і республіканців – в Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу і адміністрації США. Нічого не змінилося,

– наголосив представник Державного департаменту.

Він також зазначив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах і в напрямку розвитку демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.

Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інститутів, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася,

– наголосив Кент.

Він погодився, що у Вашингтоні зараз відбувається політична драма, однак звернув увагу на те, що "політика США не змінилася і підтримка триває".

Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко