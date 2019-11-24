Процес імпічменту не змінив ставлення США до України, – представник Держдепу
Слухання у справі імпічменту американського президента Дональда Трампа, де українське питання перебуває у центрі уваги, не вплинули на потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів.
Про це розповів заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, повідомляє "Укрінформ".
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США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою – як з боку демократів, так і республіканців – в Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу і адміністрації США. Нічого не змінилося,
– наголосив представник Державного департаменту.
Він також зазначив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах і в напрямку розвитку демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.
Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інститутів, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася,
– наголосив Кент.
Він погодився, що у Вашингтоні зараз відбувається політична драма, однак звернув увагу на те, що "політика США не змінилася і підтримка триває".
Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському.
- До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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