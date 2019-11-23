Джуліані звинуватив Байдена у підкупі Порошенка, – ЗМІ

Адвокат президента США Руді Джуліані звинуватив потенційного кандидата від демократів на майбутніх виборах Джо Байдена у корупційній діяльності щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Видання Mediaite повідомило, що на відеозаписі інтерв'ю з Джуліані, яке опинилося в руках у журналістів і скоро повинно вийти в ефір, юрист звинувачує Байдена у підкупі Порошенка.

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Реальність така, що президент справедливо протистоїть Україні, яка має справді великі проблеми з корупцією,

– заявив адвокат Трампа.

За його словами Байден "втягнув у корупцію й Сполучені Штати Америки".

"Подумайте, як жахливо, що віце-президент США підкупив президента іноземної держави, щоб звільнити прокурора, який розслідує справу сина віце-президента, і кожна людина в Україні знає про це", – сказав Джуліані.

Видання наголосило, що жодних доказів на підтвердження своїх слів адвокат Трампа не навів.

Демократи звинуватили Трампа у тиску на українську владу з метою домогтися від Києва розслідування проти компанії Burisma та Байденів. Зараз у США проходять громадські слухання в рамках процедури імпічменту Трампа.

У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США?З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.



"Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.



У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському , що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.