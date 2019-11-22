Трамп сподівається, що розгляд імпічменту дійде до Сенату
Президент США Дональд Трамп хоче проведення розгляду в Сенаті, оскільки вважає, що це єдине місце, де він може розраховувати на справедливість і належний судовий процес в рамках Конституції.
Про це мовиться у поширеному в четвер зверненні заступника прес-секретаря Білого дому Гогана Гідлі, повідомляє телеканал FOX News.
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За його словами, Трамп не бачить подальших кроків для його відсторонення в палаті представників. Але якщо вони все ж будуть, президент викличе у ролі свідків автора скарги Адама Шиффа, а також батька та сина Байденів.
Ми розраховуємо нарешті почути там свідків, які насправді були очевидцями і, можливо, брали участь в цій коррупційній схемі, таких як Адам Шифф, Джо Байден, Гантер Байден і так званий інформатор,
– заявив Гідлі.
Таким чином Трамп має намір викрити демократів у шахрайстві та їх планах нав'язати американцям "фейкову й нелегітимну процедуру".
Навіщо Трампу розгляд в Сенаті
Річ у тім, що для оголошення імпічменту Трампа необхідні голоси двох третин сенаторів. Водночас у верхній палаті конгресу більшість займають республіканці, які підтримують чинного президента.
Демократи звинуватили Трампа у тиску на українську владу з метою домогтися від Києва розслідування проти компанії Burisma та Байденів. Зараз у США проходять громадські слухання в рамках процедури імпічменту Трампа.
Мовиться про компанію Burisma, до якої причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Ганте. Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.Більше про неї і причетність сина Байдена – тут.
Процедуру імпічменту проти чинного президента США розпочали 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.
Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.