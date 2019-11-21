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      24 Канал Новини Новини України
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Ковдри проти ракет: у США знову посварилися в Конгресі через Україну

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      Хто більше допоміг Україні – Обама чи Трамп? / Колаж 24 каналу

      Під час слухань щодо імпічменту Трампа прихильники останнього у ніч з 20 на 21 листопада неодноразово піднімали тему України. Зокрема, стверджували, що президент Барак Обама надсилав Україні лише ковдри. Натомість Дональд Трамп дав смертельну військову допомогу, включаючи протитанкові ракети.

      Під час слухань щодо імпічменту Трампа вкотре загострилася тема України, пишуть у CNN

      Читайте також: Помпео йде геть із секретаріату Трампа, – Time

      Республіканці наголошували, що Обама допомагав Україні лише ковдрами. Демократи нагадали, що адміністрація Обами "надала українцям бронежилети, тактичні безпілотники, пристрої нічного бачення та медичне обладнання".

      Зауважимо, адміністрацію Обами дійсно критикували за відмову надавати допомогу Україні смертельною зброєю. Однак загалом за час президентства Обами Україна отримала допомоги на понад 100 мільйонів доларів – і це лише у сфері безпеки. А крім цього – значну кількість оборонної техніки.

      "Але Обама не надав Україні допомогу смертельною зброєю, а Трамп це зробив. Адміністрація Трампа передала снайперські гвинтівки, ракетні установки та протитанкові ракети Javelin – те, чого довго шукав Київ", – передає видання аргументи прихильників Трампа.

      У такий спосіб республіканці намагаються додати аргументів на користь Дональда Трампа: мовляв, йому не було сенсу шантажувати Президента України Володимира Зеленського замороженою допомогою – бо таку допомогу він надавав охоче й регулярно.

      Усі новини про процедуру імпічменту Трампу та чому її розпочали – читайте у матеріалах 24 каналу.

      Звідки взялась приказка про ковдри? Республіканці давно і жорстко критикують попереднього американського президента за небажання надавати Україні допомогу смертельною зброєю. Зокрема, у 2015 році республіканський сенатор Джон Маккейн сказав: "Українців убивають, а ми відправляємо ковдри. Ковдри не справляються проти російських танків".

      Розуміємо, хто є командним гравцем, а хто – ні: деталі виключення Скороход і Полякова
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Імпічмент Трампа Дональд Трамп Барак Обама Новини США Війна на Донбасі
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