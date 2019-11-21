Помпео йдеть геть із секретаріату Трампа, – Time

Державний секретар США Майк Помпео планує піти у відставку. Річ у тому, що слухання щодо імпічменту президента Дональда Трампа погіршують репутацію самого Помпео. А він же має намір продовжувати працювати в політиці й взяти участь у виборах до Сенату від штату Канзас у 2020 році.

Майк Помпео розповів наразі лише кільком членам "Республіканської партії", що хоче покинути посаду в адміністрації президента Дональда Трампа. Та журналісти Time дізналися про цю розповідь із власних джерел.

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Помпео начебто планував залишитися на посаді Держсекретаря до весни 2020 року, а потім узяти участь у виборах у Сенат від штату Канзас.

Проте останні події – мовиться про слухання щодо імпічменту Трампа – шкодять репутації держсекретаря. Ще ж і надто – погіршують його стосунки з президентом.

Офіційно наразі в секретаріаті можливу відставку Майка Помпео заперечують.

Чому Помпео потрапив під критику? У ЗМІ пишуть про дві головні причини.



Перша – держсекретар не зміг захистити підзвітних йому дипломатів Марі Йованович і Вільяма Тейлора, які мають стосунок до України і які давали свідчення проти Трампа на слуханнях.



І друга – власне, Помпео не зміг захистити Трампа.

Імпічмент Трампу: головне

Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі Burisma.

До Burisma причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови президентів: її текст засвідчує, що Трамп таки говорив Зеленському про справу Байдена та натякав, що "було б добре" її вивчити.

Через цей скандал у Конгресі оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

Зауважимо, щодо України Майк Помпео неодноразово висловлював слова підтримки державної цілісності та суверенітету. Також Держсекретар США є прихильником надання Україні військової допомоги та вважає, що Трамп робить для нашої країни дуже багато та проводить правильну політику.