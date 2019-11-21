Помпео уходит из секретариата Трампа, – Time

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку. Дело в том, что слушания по импичменту президента Дональда Трампа ухудшают репутацию самого Помпео. А он намерен продолжать работать в политике и принять участие в выборах в Сенат от штата Канзас в 2020 году.

Майк Помпео рассказал пока лишь нескольким членам "Республиканской партии", что хочет покинуть должность в администрации президента Дональда Трампа. И журналисты Time узнали о рассказе из собственных источников.

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Помпео, как пишет издание, планировал остаться на посту госсекретаря до весны 2020 года, а затем принять участие в выборах в Сенат от штата Канзас.

Однако последние события – имеются в виду слушания по импичменту Трампа – вредят репутации госсекретаря. Еще ж более – ухудшают его отношения с президентом.

Официально пока в секретариате возможную отставку Майка Помпео отрицают.

Почему Помпео критикуют?В СМИ пишут о двух главных причинах.



Первая – госсекретарь не смог защитить подотчетных ему дипломатов Мари Йованович и Уильяма Тейлора, которые имеют отношение к Украине и которые давали показания против Трампа.



И вторая – собственно, Помпео не смог защитить Трампа.

Импичмент Трампу: главное

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу Burisma.

К Burisma причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора президентов: ее текст свидетельствует, что Трамп же говорил Зеленскому о деле Байдена и намекал, что "было бы хорошо" его изучить.

Из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

Заметим, Украине Майк Помпео неоднократно выражал слова поддержки государственной целостности и суверенитета. Также Госсекретарь США является сторонником предоставления Украине военной помощи и считает, что Трамп делает для нашей страны очень много и проводит правильную политику.