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      Помпео уходит из секретариата Трампа, – Time

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      Помпео уходит из команды Трампа / cnbcfm.com

      Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку. Дело в том, что слушания по импичменту президента Дональда Трампа ухудшают репутацию самого Помпео. А он намерен продолжать работать в политике и принять участие в выборах в Сенат от штата Канзас в 2020 году.

      Майк Помпео рассказал пока лишь нескольким членам "Республиканской партии", что хочет покинуть должность в администрации президента Дональда Трампа. И журналисты Time узнали о рассказе из собственных источников.

      Обратите внимание: Вероятный импичмент Трампу: посол США в ЕС заявил о давлении на Украину по указанию президента

      Помпео, как пишет издание, планировал остаться на посту госсекретаря до весны 2020 года, а затем принять участие в выборах в Сенат от штата Канзас.

      Однако последние события – имеются в виду слушания по импичменту Трампа – вредят репутации госсекретаря. Еще ж более – ухудшают его отношения с президентом.

      Официально пока в секретариате возможную отставку Майка Помпео отрицают.

      Почему Помпео критикуют?В СМИ пишут о двух главных причинах.

      Первая – госсекретарь не смог защитить подотчетных ему дипломатов Мари Йованович и Уильяма Тейлора, которые имеют отношение к Украине и которые давали показания против Трампа.

      И вторая – собственно, Помпео не смог защитить Трампа.

      Импичмент Трампу: главное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу Burisma.
      • К Burisma причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора президентов: ее текст свидетельствует, что Трамп же говорил Зеленскому о деле Байдена и намекал, что "было бы хорошо" его изучить.
      • Из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

      Заметим, Украине Майк Помпео неоднократно выражал слова поддержки государственной целостности и суверенитета. Также Госсекретарь США является сторонником предоставления Украине военной помощи и считает, что Трамп делает для нашей страны очень много и проводит правильную политику.

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      20 ноября
      125
      Автор: Северин Трач
      Теги: Импичмент Трампа Майк Помпео Новости США Дональд Трамп Новости политики
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