Трамп надеется, что рассмотрение импичмента дойдет до Сената

Президент США Дональд Трамп хочет проведения рассмотрения в Сенате, поскольку считает, что это единственное место, где он может рассчитывать на справедливость и надлежащий судебный процесс в рамках Конституции.

Об этом говорится в распространенном в четверг обращении заместителя пресс-секретаря Белого дома Гогана Гидли, сообщает телеканал FOX News.

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По его словам, Трамп не видит дальнейших шагов для его отстранения в палате представителей. Но если они все же будут, президент вызовет в качестве свидетелей автора жалобы Адама Шиффа, а также отца и сына Байден.

Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупцийний схеме, как Адам Шифф, Джо Байден, Хантер Байден и так называемый источник,

– заявил Гидли.

Таким образом Трамп намерен разоблачить демократов в мошенничестве и их планах навязать американцам "фейковую и нелегитимную процедуру".

Зачем Трампу рассмотрение в Сенате

Дело в том, что для объявления импичмента Трампа, необходимы голоса двух третей сенаторов. В то же время в верхней палате конгресса большинство занимают республиканцы, которые поддерживают действующего президента.

Демократы обвинили Трампа в давлении на украинскую власть с целью добиться от Киева расследование против компании Burisma и Байдена. Сейчас в США проходят общественные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганта. Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастность сына Байдена – здесь.

Процедуру импичмента против действующего президента США начали 24 сентября 2019 после того, как американский источник выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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