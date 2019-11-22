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      Трамп надеется, что рассмотрение импичмента дойдет до Сената

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      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп хочет проведения рассмотрения в Сенате, поскольку считает, что это единственное место, где он может рассчитывать на справедливость и надлежащий судебный процесс в рамках Конституции.

      Об этом говорится в распространенном в четверг обращении заместителя пресс-секретаря Белого дома Гогана Гидли, сообщает телеканал FOX News.

      Интересно: Одеяла против ракет: в США снова поссорились в Конгрессе через Украину

      По его словам, Трамп не видит дальнейших шагов для его отстранения в палате представителей. Но если они все же будут, президент вызовет в качестве свидетелей автора жалобы Адама Шиффа, а также отца и сына Байден.

      Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупцийний схеме, как Адам Шифф, Джо Байден, Хантер Байден и так называемый источник,
      – заявил Гидли.

      Таким образом Трамп намерен разоблачить демократов в мошенничестве и их планах навязать американцам "фейковую и нелегитимную процедуру".

      Зачем Трампу рассмотрение в Сенате

      Дело в том, что для объявления импичмента Трампа, необходимы голоса двух третей сенаторов. В то же время в верхней палате конгресса большинство занимают республиканцы, которые поддерживают действующего президента.

      Демократы обвинили Трампа в давлении на украинскую власть с целью добиться от Киева расследование против компании Burisma и Байдена. Сейчас в США проходят общественные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

      Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганта. Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастность сына Байдена – здесь.

      Процедуру импичмента против действующего президента США начали 24 сентября 2019 после того, как американский источник выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости США Новости политики
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