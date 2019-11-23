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      Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко, – СМИ

      36 Читати новину українською
      Джо Байден / liga

      Адвокат президента США Руди Джулиани обвинил потенциального кандидата от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена в коррупционной деятельности касаемо пятого президента Украины Петра Порошенко.

      Издание Mediaite сообщило, что на видеозаписи интервью с Джулиани, которое оказалось в руках у журналистов и скоро должно выйти в эфир, юрист обвиняет Байдена в подкупе Порошенка.

      Актуально: Трамп надеется, что рассмотрение импичмента дойдет до Сената

      Реальность такова, что президент справедливо противостоит Украине, которая имеет действительно большие проблемы с коррупцией,
      – заявил адвокат Трампа.

      По его словам Байден "втянул в коррупции и Соединенные Штаты Америки".

      "Подумайте, как ужасно, что вице-президент США подкупил президента иностранного государства, чтобы освободить прокурора, который расследует дело сына вице-президента, и каждый человек в Украине знает об этом", – сказал Джулиани.

      Издание отметило, что никаких доказательств в подтверждение своих слов адвокат Трампа не представил.

      Демократы обвинили Трампа в давлении на украинскую власть с целью добиться от Киева расследование против компании Burisma и Байдена. Сейчас в США проходят общественные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

      В чем обвиняют Байдена и почему возник скандал в США?
      С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

      "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.

      В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, вызвавшей скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

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      22 ноября
      206
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости США Дональд Трамп Джозеф Байден
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