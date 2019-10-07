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      Pornhub опублікував відео з депутатом Іллею Кивою

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      Pornhub опублікував відео з депутатом Іллею Кивою
      Pornhub опублікував відео з депутатом Іллею Кивою / Скріншот

      Найпопулярніший світовий порносайт Pornhub опублікував скандальне відео, на якому Ілля Кива неодноразово торкався своїх геніталій під час засідання Верховної Ради.

      Відео на сайт Pornhub додали з акаунту під назвою julia_pankratova. Саме таке ім’я в одеської моделі, з якою переписувався Ілля Кива у момент зйомки журналістами.

      До речі: Разумков присоромив Киву і Дубінського через неналежну поведінку в Раді

      Відео опублікували ще 3 дні тому, але воно виявилось не дуже популярним. До ранку понеділка, 7 жовтня, його переглянули всього 4 тисячі разів.

      На ютюбі це саме відео вже отримало майже 2 мільйони переглядів.

      Як Ілля Кива потрапив у скандал?

      Журналісти спіймали народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву за тим, що він неодноразово торкався власних геніталій. Робив він це одразу після дзвінка жінці, яка, як згодом з'ясувалося, є одеською моделлю.

      Сам Кива згодом прокоментував інцидент та запевнив, що не бачить у цьому нічого поганого. Мовляв, нічого такого немає в тому, що чоловік просто поправив свій член. Кива зауважив: він – "надто великий дядя, аби реагувати на таку дурницю".

      Дивна поведінка Киви у Раді: відео

      Що відомо про Іллю Киву?Був кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Програв, проте пройшов до парламенту на виборах того ж року у складі "Опоплатформи". До цього очолював "Соціалістичну партію України".

      Ще раніше працював у правоохоронних органах Полтавщини, Донеччини та Херсонщини. Деякий час Кива керував полтавським осередком "Правого сектора" та був регіональним політичним керівником "Правого сектора" на сході України.

      У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.﻿ Проте він відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Тож Киву звільнили із займаної ним посади.

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      Теги: Новини України Новини політики Скандал Ілля Кива Верховна Рада Секс Опозиційна платформа – За життя Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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