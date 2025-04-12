Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою карту аналітики оновили вночі 12 квітня.

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Де зафіксовано просування окупантів

Російські війська продовжують наступальні операції в Україні, просунувшись в сторону Калинового, а також наближаючись до населених пунктів Новоолександрівка та Котлярівка. Ситуація в цих районах залишається напруженою, інтенсивність боїв зростає.

Росіяни просунулися біля Калинового: дивіться на карті

Окупанти мали успіх біля Новоолександрівки: дивіться на карті

Зафіксовано просування росіян біля Котлярівки: дивіться на карті

На цих напрямках відбуваються запеклі бої, місцеві жителі евакуюються, а сили оборони роблять усе можливе для стримування наступу.

Загроза подальшого просування ворога ставить під питання стабільність оборони в цих регіонах, тому ЗСУ намагаються закріпитися на нових позиціях і не дати противнику можливості закріпити контроль.