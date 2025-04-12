Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 12 апреля.

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Где зафиксировано продвижение оккупантов

Российские войска продолжают наступательные операции в Украине, продвинувшись в сторону Калинового, а также приближаясь к населенным пунктам Новоалександровка и Котляровка. Ситуация в этих районах остается напряженной, интенсивность боев растет.

Россияне продвинулись возле Калинового: смотрите на карте

Оккупанты имели успех у Новоалександровки: смотрите на карте

Зафиксировано продвижение россиян возле Котляровки: смотрите на карте

На этих направлениях происходят ожесточенные бои, местные жители эвакуируются, а силы обороны делают все возможное для сдерживания наступления.

Угроза дальнейшего продвижения врага ставит под вопрос стабильность обороны в этих регионах, поэтому ВСУ пытаются закрепиться на новых позициях и не дать противнику возможности закрепить контроль.