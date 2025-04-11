В результате враг нашел слабые места в обороне украинских защитников в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне

По мнению аналитиков, значительную роль в продвижении сыграла активизация дронов на этом участке фронта. Также оккупанты прибегают к тактике, которая предусматривает уничтожение позиций в ноль, чтобы в дальнейшем их было невозможно удерживать.

В последнее время набирает обороты борьба между экипажами дронов, которые ищут и выпиливают их, чтобы они не доставляли неприятностей. Кто быстрее найдет и уничтожит, тот имеет преимущество. Ну и отдельно стоит выделить проблемы с ТрО, которое часто имеет трудности в удержании участков фронта,

– говорится в сообщении.

Кроме того, согласно обнародованной информации, россияне также имели продвижение в районе Архангельского. Также, по предварительным данным, населенный пункт Калиново оказался под полной оккупацией врага.

Напомним, ночью в DeepState обновили карту российско-украинской войны. По данным OSINT-аналитиков, как сообщалось, враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся у Новобахмутовки и в Успеновке.