Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где наступают россияне на 10 апреля 2025 года

По данным Deep State, россияне продвинулись возле населенных пунктов Дружба (Торецкое направление), Разлива и Раздольного (Новопавловское направление), в Надиевке (Покровское направление).

Карты Deep State на ночь 10 апреля

На вечер 9 апреля в Генштабе подавали следующую информацию.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия они сконцентрировали вблизи Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Новопавловском направлении враг трижды атаковал вблизи Константинополя и в направлении населенного пункта Багатырь. Две атаки уже отбиты.

С начала суток 9 апреля на Покровском направлении захватнические подразделения 26 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лисовка, Котлино, Котляровка и Богдановка. До сих пор продолжаются три боестолкновения.