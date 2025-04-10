Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
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Где наступают россияне на 10 апреля 2025 года
По данным Deep State, россияне продвинулись возле населенных пунктов Дружба (Торецкое направление), Разлива и Раздольного (Новопавловское направление), в Надиевке (Покровское направление).
Карты Deep State на ночь 10 апреля
На вечер 9 апреля в Генштабе подавали следующую информацию.
На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия они сконцентрировали вблизи Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Новопавловском направлении враг трижды атаковал вблизи Константинополя и в направлении населенного пункта Багатырь. Две атаки уже отбиты.
С начала суток 9 апреля на Покровском направлении захватнические подразделения 26 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лисовка, Котлино, Котляровка и Богдановка. До сих пор продолжаются три боестолкновения.