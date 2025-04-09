Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Россияне стремятся иметь преимущество на Покровском направлении

В общем, по данным ISW, оккупанты на Покровском направлении имеют три разные тактические цели. Но им мешают украинские беспилотники и локализованные контратаки, в результате действий ВСУ россияне не могут продвигаться в этом районе.

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказывал, что враг сейчас пытается перерезать трассу Т-0504 "Покровск – Константиновка", чтобы обойти Покровск с запада и наступать южнее в направлении Новопавловки

Российские силы достигают ограниченных успехов на северо-восток от Покровска в направлении трассы Т-0504 и на юго-запад от Покровска в направлении Новопавловки, но, похоже, им трудно продвигаться непосредственно на юг и юго-запад от Покровска, где украинские войска сосредоточили большинство своих контратак в феврале, марте и в начале апреля 2025 года,

– говорится в отчете.

Наступления российской армии у Покровска поддерживают как текущие усилия охватить Покровск, так и попытки противника давить на Константиновку путем продвижения вдоль трассы.

Однако оккупанты смогли получить лишь незначительный успех в направлении Константиновки и в нескольких километрах севернее Воздвиженки.

Также россияне продвинулись у Торецка в районе Пантелеймоновки и Александрополя, откуда дополнительные силы могут пойти в Константиновку, изменив приоритетность наступательных операций.

Ситуация к югу и юго-западу от Покровска остается чрезвычайно динамичной на фоне усиления наступательных операций России и локализованных украинских контратак и операций беспилотников в этом районе,

– пишут аналитики ISW.

Всего в середине марта оккупанты активизировали наступательные операции на Покровском направлении с целью захватить Покровск и Мирноград, но ожидаемо не имели там успехов. Российские войска продолжают истощать живую силу и технику неудачными штурмами.

За последние 13 месяцев Россия потеряла на Покровском направлении более пяти дивизий танков и тысячи солдат.

Однако несмотря на потери эксперты также указывают на готовность Владимира Путина и его военного командования захватить Покровск и атаковать Константиновку.

Напомним, за прошедшие сутки на Покровском направлении произошло 58 штурмовых и наступательных действий в районах Калинового, Елизаветовки, Лисовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Котляровки, Богдановки и Андреевки.