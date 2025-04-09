Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах одного ракетного и 91 авиационного ударов, а также совершил почти 4 900 обстрелов, из них 100 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходило на фронте за сутки

На Харьковском направлении наши войска отбили 3 атаки противника в районе Волчанска.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодязов.

4 штурмовые действия врага в направлении Григорьевки, Белогоровки и в районе Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано 6 боестолкновений в районах Васюковки, Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

Как изменился фронт на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Свободного Поля и в районе Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Степного и Лобкового.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 50 управляемых бомб, а также совершил 323 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 7 – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на линии фронта в Курской области: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.