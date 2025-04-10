Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 94 авиаудара, а также совершил более 6 300 обстрелов, из них 96 – из реактивных систем залпового огня.
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Что происходит на фронте
На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска отражали 5 атак противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголевки.
Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 2 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Зеленой Долины, Грековки и Новомихайловки.
Как изменился фронт возле Надежды: смотрите на карте
На Северском направлении агрессор совершил 10 атак на позиции наших подразделений в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского – все штурмы отбиты.
На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 20 атак неподалеку Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки.
Что происходит возле Дружбы: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Троицкое, Преображенка, Успеновка, Новоалександровка, Удачное, Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лисовка, Котлиное, Котляровка и Богдановка.
На Покровском направлении самые активные бои: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 6 атак на позиции наших войск в сторону Богатыря и вблизи Константинополя и Разлива.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил 5 безрезультатных попыток продвинуться вперед в районе Новоселки и в направлении Шевченко.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили девять вражеских атак в районах Степного, Малых Щербаков, Лобкового и Щербаков.
В операционной зоне на Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 46 авиационных ударов с применением 82 управляемых бомб, а также совершил 410 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь – из реактивных систем залпового огня.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.