Враг совершил 2 ракетных и 106 авиационных ударов с применением 3 ракет и 165 КАБов, примерно 6000 обстрелов, из них 96 – с РСЗО, а также атаковал 2388 дронами-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении ВСУ отбили 4 атаки врага возле Волчанска.

На Купянском направлении было 5 атак россиян. Украинские военные отбили вражеские штурмовые действия в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово.

На Лиманском направлении Россия атаковала 13 раз и пыталась продвинуться возле населенных пунктов Надежда, Новое, Ямполовка и в направлениях Торского, Дроновки, Грековки, Ольговки, Катериновки, Новомихайловки.

Россия атаковала возле Надежды: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отражали 8 атак противника, которые хотели продвинуться в сторону Григорьевки и в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Враг пытался продвинуться возле Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении было 3 боестолкновения возле Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении Россия осуществила 22 атаки в сторону Дилиевки и возле населенных пунктов Дружба и Торецк.

Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ отбыли 53 штурмовые и наступательные действия врага в направлениях Романовки, Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи Калинового, Серебряного, Тарасовки, Сухой Балки, Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звериного, Удачного, Преображенки, Андреевки, Богдановки.

Россия штурмовала возле Калинового: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 3 российские атаки возле населенных пунктов Константинополь и Багатир.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 3 атаки возле Привольного.

На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг совершил 2 тщетные попытки продвинуться к позициям ВСУ.

В операционной зоне в Курской области произошло 24 боевых столкновения различной интенсивности.

Россия атаковала на Курщине: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок захватчика нет.