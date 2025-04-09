Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник також завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного ударів, а також здійснив майже 4 900 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми Мінус ще майже 1300 окупантів, танки, артсистеми та ППО: втрати ворога на 9 квітня

Що відбувалося на фронті за добу

На Харківському напрямку наші війська відбили 3 атаки противника в районі Вовчанська.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

4 штурмові дії ворога в напрямку Григорівки, Білогорівки та в районі Верхньокам'янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано 6 боєзіткнень в районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Як змінився фронт на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Вільного Поля та в районі Бурлацького.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Степового та Лобкового.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих бомб, а також здійснив 323 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 7 – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на лінії фронту в Курській області: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.