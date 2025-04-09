Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики также опубликовали актуальные карты фронта.

Важно Продолжаются активные боевые действия в Лисовке, россияне закрепились в селе, – Deep State

Операции ВСУ на территории России

ВСУ продолжают ведение операции в Курской области. Так, аналитики ISW отметили, что в районе российско-украинской границы вдоль Курской и Сумской области продолжаются бои.

Так, согласно новым геолокационным кадрам, российские войска имели продвижение на северо-запад от Гуево. Также оккупанты утверждали о больших продвижениях вглубь Курской области и даже "прорыв" на Сумщине, однако подтверждений этому нет.



Бои в Курской области / Карта ISW

Аналитики ISW пишут и о боях украинских военных на территории Белгородской области. Так, согласно геолокационным кадрам от 8 апреля, бои продолжались в районе Демидовки, где россияне имели успех. Также столкновения зафиксированы вблизи Поповки.

Кроме того, 8 апреля украинский полк, который проводит операцию на Белгородском направлении, 8 апреля обнародовал кадры уничтожения российских мостов у Графовки и Надежовки. Также Силы обороны уничтожают вражеские ПВО на Белгородщине.



Что происходит на Белгородщине / Карта ISW

Ожесточенные бои на Востоке

Как пишут аналитики, что в течение 7 – 8 апреля российская армия не проводила штурмовых действий на Харьковском направлении. Вместе с тем, оккупанты хотят улучшить тактические позиции вблизи Волчанска.

Известно, что на этом участке оккупанты активно атакуют КАБами, обстреливают позиции украинских защитников с РСЗО, артиллерии. Более того, россияне прячутся в канализационных системах. По словам украинского офицера, в Волчанске россияне используют тактику выжженной земли и хотят уничтожить все остатки зданий и коммуникаций.

Российские так называемые "военкоры" утверждали, что проводят наступательные действия на Купянском направлении, однако аналитики ISW не нашли подтверждения наземных наступлений оккупантов.

В то же время россияне пытались наступать в направлении Боровой, но успеха не имели.



Что происходит на фронте / Карта ISW

В ISW сообщили, что российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Так, согласно геолокационным кадрам, российские войска, вероятно, захватили Катериновку. Также оккупанты продолжали наступательные действия вдоль всей линии боестолкновения на Лиманском направлении.

К слову, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что россияне на Лиманском направлении пытаются отбить позиции после украинских контратак. В то же время российские военные ведут пехотные штурмы средь бела дня и не пытаются скрывать свои позиции, пехота часто атакует без бронежилетов, а потому – несет немалые потери.



Где атакуют россияне / Карта ISW

Известно, что в течение 7 – 8 апреля российская армия пыталась проводить наступательные действия на Северском, Часовоярском и Кураховском направлениях, но подтверждений продвижения россиян нет.



Боевые действия в Донецкой области / Карта ISW

В то же время российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в полях к северо-западу от Торецка. Украинские военные продолжают контратаковать на западных окраинах Торецка.



Бои за Торецк / Карта ISW

Аналитики пишут, что российские войска сейчас преследуют 3 отдельные тактические цели на Покровском направлении, но украинские беспилотники и локальные контратаки продолжают усложнять продвижение врага в этом районе. В частности, россияне пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск – Константиновка. По словам аналитиков, хотя россияне и имеют незначительный и ограниченный успех, однако продвигаться в направлении трассы оккупантам очень сложно.

Также россияне хотят окружить Покровск, а потому продолжают давить на Константиновку. В то же время ВСУ имели незначительные продвижения на запад от Котлино. По словам украинских военных, россияне атакуют на Покровском направлении "нон-стопом".



Что происходит под Покровском / Карта ISW

Российские войска продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Бурлацкого.



Что происходит вблизи Великой Новоселки / Карта ISW

Продвигаются ли россияне на Юге

Российские войска 8 апреля продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвигались. В частности, противник проводил штурмовые действия к северо-западу от Роботино вблизи Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Каменского и Лобкового.



Бои в Запорожской области / Карта ISW

В то же время ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных действиях на Днепровском направлении.



На Херсонщине ситуация без изменений / Карта ISW