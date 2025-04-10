Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Де наступають росіяни на 10 квітня 2025

За даними Deep State, росіяни просунулися біля населених пунктів Дружба (Торецький напрямок), Розлива та Роздольного (Новопавлівський напрямок), у Надіївці (Покровський напрямок).

Карти Deep State на ніч 10 квітня

На вечір 9 квітня в Генштабі подавали таку інформацію.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля вони сконцентрували поблизу Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог тричі атакував поблизу Костянтинополя та в напрямку населеного пункту Багатир. Дві атаки уже відбито.

Від початку доби 9 квітня на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 26 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка. Дотепер тривають три боєзіткнення.