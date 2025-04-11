У результаті ворог знайшов слабкі місця в обороні українських захисників у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися росіяни

На думку аналітиків, значну роль у просуванні відіграла активізація дронів на цій ділянці фронту. Також окупанти вдаються до тактики, яка передбачає знищення позицій в нуль, аби надалі їх було неможливо утримувати.

Останнім часом набирає обертів боротьба між екіпажами дронів, які шукають і випилюють їх, щоб вони не доставляли неприємностей. Хто швидше знайде і знищить, той має перевагу. Ну й окремо варто виділити проблеми з ТрО, яке часто має труднощі в утримуванні ділянок фронту,

– ідеться у повідомленні.

Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни також мали просування в районі Архангельского. Також, за попередніми даними, населений пункт Калинове опинився під повною окупацією ворога.

Нагадаємо, вночі у DeepState оновили мапу російсько-української війни. За даними OSINT-аналітиків, як повідомлялося, ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці.