Усі згадані населені пункти знаходять у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Як змінилася лінія фронту

Аналітики DeepState оновили мапу російсько-української війни.

За даними OSINT-аналітиків, ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці.

Де знаходиться Олександропіль: дивіться на карті

Нагадаємо, ISW зазначив, що українські війська 10 квітня мали успіхи під Торецьком і Покровськом, а російські – під Куп’янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області. На Покровському напрямку були просування обох сторін. Українські сили пройшли в північно-східному Котлиному, що на південний захід від Покровська, а ворог – в південній Тарасівці (це на північний схід від Покровська) і на південь від Богданівки (південний захід від Покровська).

Зокрема згадано, що російські сили не зможуть найближчим часом почати будь-який наступ на Суми. Угрупування їх сил надто мале.