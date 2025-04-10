Ворог просунувся на кількох ділянках, успіхи мали й ЗСУ, зокрема в районах Торецька і Покровська. Карти та висновки ISW публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 10 квітня
- Російські війська продовжують незначно просуватися в районі кордону на ділянці між Сумською та Курською областями. Але угруповання російських військ у цьому районі, найімовірніше, не зможе розпочати велику наступальну операцію на Суми найближчим часом без значного підкріплення.
- Також російські війська продовжували відкидати українців із позицій на північному заході Бєлгородської області. Атакували вони й на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.
- Російські війська мали успіхи на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися у східній Кам’янці, що на північний схід від Куп’янська поблизу міжнародного кордону.
- До Борової окупанти не просунулися, але на Лиманському напрямку мали успіх – незначно просунулися в лісі на схід від Зеленої Долини, що на північ від Лиману.
Бойові дії в Україні та Росії за 9 квітня / Карти ISW
- На Сіверському напрямку підтверджених просувань не було, на Часів Яр так само. А от на Торецькому напрямку успіхи мали обидві армії. ЗСУ просунулися на північний схід від Дружби, а окупанти – в північно-західному Торецьку та в мікрорайоні Забалка на півдні міста.
- На Покровському напрямку також були просування обох сторін. Українські сили пройшли в північно-східному Котлиному, що на південний захід від Покровська, а ворог – в південній Тарасівці (це на північний схід від Покровська) і на південь від Богданівки (південний захід від Покровська).
- На Курахівському напрямку просувань не зафіксовано, поблизу Великої Новосілки – теж, але на заході Запорізької області російські сили просунулися в центрі Щербаків, що на північний захід від Роботиного. Про активність на Дніпровському напрямку інформації не було.