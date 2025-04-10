Ворог просунувся на кількох ділянках, успіхи мали й ЗСУ, зокрема в районах Торецька і Покровська. Карти та висновки ISW публікує 24 Канал.

Дивіться також Участь громадян Китаю у війні проти України: в ISW оцінили ситуацію

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 10 квітня

Російські війська продовжують незначно просуватися в районі кордону на ділянці між Сумською та Курською областями. Але угруповання російських військ у цьому районі, найімовірніше, не зможе розпочати велику наступальну операцію на Суми найближчим часом без значного підкріплення.

найближчим часом без значного підкріплення. Також російські війська продовжували відкидати українців із позицій на північному заході Бєлгородської області. Атакували вони й на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.

області. Атакували вони й на північний схід від міста поблизу Вовчанська. Російські війська мали успіхи на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися у східній Кам’янці, що на північний схід від Куп’янська поблизу міжнародного кордону.

напрямку. Геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися у східній Кам’янці, що на північний схід від Куп’янська поблизу міжнародного кордону. До Борової окупанти не просунулися, але на Лиманському напрямку мали успіх – незначно просунулися в лісі на схід від Зеленої Долини, що на північ від Лиману.

Бойові дії в Україні та Росії за 9 квітня / Карти ISW

На Сіверському напрямку підтверджених просувань не було, на Часів Яр так само. А от на Торецькому напрямку успіхи мали обидві армії. ЗСУ просунулися на північний схід від Дружби, а окупанти – в північно-західному Торецьку та в мікрорайоні Забалка на півдні міста.

напрямку підтверджених просувань не було, на Часів Яр так само. А от на Торецькому напрямку успіхи мали обидві армії. ЗСУ просунулися на північний схід від Дружби, а окупанти – в північно-західному та в мікрорайоні Забалка на півдні міста. На Покровському напрямку також були просування обох сторін. Українські сили пройшли в північно-східному Котлиному, що на південний захід від Покровська, а ворог – в південній Тарасівці (це на північний схід від Покровська) і на південь від Богданівки (південний захід від Покровська).

напрямку також були просування обох сторін. Українські сили пройшли в північно-східному Котлиному, що на південний захід від Покровська, а ворог – в південній Тарасівці (це на північний схід від Покровська) і на південь від Богданівки (південний захід від Покровська). На Курахівському напрямку просувань не зафіксовано, поблизу Великої Новосілки – теж, але на заході Запорізької області російські сили просунулися в центрі Щербаків, що на північний захід від Роботиного. Про активність на Дніпровському напрямку інформації не було.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська мали успіхи під Торецьком і Покровськом, а російські – під Куп’янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області.