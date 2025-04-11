Все упомянутые населенные пункты находятся в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Как изменилась линия фронта

Аналитики DeepState обновили карту российско-украинской войны.

По данным OSINT-аналитиков, враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке.

Где находится Александрополь: смотрите на карте

Напомним, ISW отметил, что украинские войска 10 апреля имели успехи под Торецком и Покровском, а российские – под Купянском, Лиманом, Торецком, Покровском и на западе Запорожской области. На Покровском направлении были продвижения обеих сторон. Украинские силы прошли в северо-восточном Котлином, что на юго-запад от Покровска, а враг – в южной Тарасовке (это на северо-восток от Покровска) и на юг от Богдановки (юго-запад от Покровска).

В частности упомянуто, что российские силы не смогут в ближайшее время начать какое-либо наступление на Сумы. Группировка их сил слишком мала.