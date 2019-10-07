Самый популярный мировой порносайт Pornhub опубликовал скандальное видео, на котором Илья Кива неоднократно касался своих гениталий во время заседания Верховной Рады.

Видео на сайт Pornhub добавили с аккаунта под названием julia_pankratova. Именно такое имя в одесской модели, с которой переписывался Илья Кива в момент съемки журналистами.

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Видео опубликовали еще 3 дня назад, но оно оказалось не очень популярным. К утру понедельника, 7 октября, его пересмотрели всего 4 тысячи раз.

На ютюбе это самое видео уже получило почти 2 миллиона просмотров.

Как Илья Кива попал в скандал?

Журналисты уличили народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизниь" Илью Киву за тем, что он неоднократно касался собственных гениталий. Делал он это сразу после звонка женщине, которая, как затем выяснилось, является одесской моделью.

Сам Кива впоследствии прокомментировал инцидент и заверил, что не видит в этом ничего плохого. Мол, ничего такого нет в том, что человек просто поправил свой член. Кива отметил: он – "слишком большой дядя, чтобы реагировать на такую ерунду".

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Что известно про Илью Киву?

Был кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Проиграл, но прошел в парламент на выборах того же года в составе "Оппоплатформы". До этого возглавлял "Социалистическую партию Украины".



Еще раньше работал в правоохранительных органах Полтавщины, Донетчины и Херсонщины. Некоторое время Кива руководил полтавским центром "Правого сектора" и был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на востоке Украины.



В 2015 году Кива стал главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако он отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Поэтому Киву уволили с занимаемой им должности.