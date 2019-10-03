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      Разумков пристыдил Киву и Дубинского из-за неподобающего поведения в Раде

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      Разумков призвал не есть, не курить и не удовлетворять физиологические потребности в зале Рады
      Разумков призвал не есть, не курить и не удовлетворять физиологические потребности в зале Рады / zik.ua

      К председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову обратились депутаты, которые попросили обратить внимание своих коллег на недопустимость отдельных действий в сессионном зале парламента. Как следствие, спикер призвал парламентариев не курить, не есть и не удовлетворять собственные физиологические потребности во время заседаний Рады.

      Сессионный зал парламента – это не столовая и не место для курения, подчеркнул Дмитрий Разумков во время заседания.

      К слову: Киву поймали на странном занятии в Раде: видео

      Говорится также и о Iqos. Я не видел табличку "Iqos Friendly". Также я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности. Спасибо и надеюсь на понимание и конструктивную работу нашей Рады,
      – сказал председатель парламента.

      Последнее замечание о "других физиологических потребностях" сессионный зал Верховной Рады встретил смехом и громкими аплодисментами.

      Почему Разумков заговорил о физиологических потребностях депутатов?Ранее журналисты поймали народного депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илью Киву за тем, что он неоднократно трогал собственные гениталии. Делал он это сразу после звонка женщине, которая, как выяснилось, является одесской моделью.

      Сам Кива впоследствии прокомментировал инцидент и заверил, что не видит в этом ничего плохого. Мол, ничего такого нет в том, что человек просто поправил свой член.

      Кроме того, депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский устроил себе обед просто среди заседания Верховной Рады. Так, парламентарий ходил с судочком и ел прямо в сессионном зале.

      Трогание Киви и обед Дубинского: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Олександр Дубинский Илья Кива Дмитрий Разумков Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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