Разумков пристыдил Киву и Дубинского из-за неподобающего поведения в Раде

К председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову обратились депутаты, которые попросили обратить внимание своих коллег на недопустимость отдельных действий в сессионном зале парламента. Как следствие, спикер призвал парламентариев не курить, не есть и не удовлетворять собственные физиологические потребности во время заседаний Рады.

Сессионный зал парламента – это не столовая и не место для курения, подчеркнул Дмитрий Разумков во время заседания.

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Говорится также и о Iqos. Я не видел табличку "Iqos Friendly". Также я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности. Спасибо и надеюсь на понимание и конструктивную работу нашей Рады,

– сказал председатель парламента.

Последнее замечание о "других физиологических потребностях" сессионный зал Верховной Рады встретил смехом и громкими аплодисментами.

Почему Разумков заговорил о физиологических потребностях депутатов?Ранее журналисты поймали народного депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илью Киву за тем, что он неоднократно трогал собственные гениталии. Делал он это сразу после звонка женщине, которая, как выяснилось, является одесской моделью.



Сам Кива впоследствии прокомментировал инцидент и заверил, что не видит в этом ничего плохого. Мол, ничего такого нет в том, что человек просто поправил свой член.



Кроме того, депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский устроил себе обед просто среди заседания Верховной Рады. Так, парламентарий ходил с судочком и ел прямо в сессионном зале.

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