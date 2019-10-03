Разумков присоромив Киву і Дубінського через неналежну поведінку в Раді

До голови Верховної Ради Дмитра Разумкова звернулися депутати, які попросили звернути увагу своїх колег на неприпустимість окремих дій у сесійній залі парламенту. Як наслідок, спікер закликав парламентарів не курити, не їсти та не задовольняти власні фізіологічні потреби під час засідань Ради.

Сесійний зал парламенту – це не їдальня та не місце для куріння, наголосив Дмитро Разумков під час засідання.

До слова: Киву спіймали на дивному занятті в Раді: відео

Мовиться так само і про Iqos. Я не бачив такбличку "Iqos Friendly". Так само я звертаюся до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби. Дуже дякую і сподіваюся на розуміння та конструктивну роботу нашої Ради,

– сказав голова парламенту.

Останнє зауваження про "інші фізіологічні потреби" сесійний зал Верховної Ради зустрів сміхом та гучними оплесками.

Чому Разумков заговорив про фізіологічні потреби депутатів?Раніше журналісти спіймали народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву за тим, що він неодноразово торкався власних геніталій. Робив він це одразу після дзвінка жінці, яка, як згодом з'ясувалося, є одеською моделлю.



Сам Кива згодом прокоментував інцидент та запевнив, що не бачить у цьому нічого поганого. Мовляв, нічого такого немає в тому, що чоловік просто поправив свій член.



Крім того, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський влаштував собі обід просто серед засідання Верховної Ради. Так, парламентар ходив із судочком та їв просто у сесійній залі.

Мацання Киви та обід Дубінського: дивіться відео