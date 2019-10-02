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      Киву спіймали на дивному занятті в Раді: відео

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      Ілля Кива у Верховній Раді
      Ілля Кива у Верховній Раді / Кадр з відео

      Одіозного нардепа від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллю Киву спіймали 2 жовтня на дивному занятті у сесійній залі парламенту. Нардеп робив дивні посмикування руками біля місць народних обранців від "Слуги народу".

      Виявилося, що Кива друкував повідомлення на своєму смартфоні, свідчить відео Яна Доброносова. Очевидно, політик робив це таким дивним чином, щоб заховати екран телефона від камер журналістів.

      Дивіться відео, як нардеп приглядав собі яхту під час засіданні Ради

      Що відомо про Іллю Киву? Був кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Програв, проте пройшов до парламенту на виборах того ж року у складі "Опоплатформи". До цього очолював "Соціалістичну партію України".

      Ще раніше працював у правоохоронних органах Полтавщини, Донеччини та Херсонщини. Деякий час Кива керував полтавським осередком "Правого сектора" та був регіональним політичним керівником "Правого сектора" на сході України.

      У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.﻿ Проте він відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Тож Киву звільнили із займаної ним посади.

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      Автор: Ірина Лаб'як
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Ілля Кива Курйозні новини
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