Киву поймали на странном занятии в Раде: видео

Одиозного нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву поймали 3 октября на странном занятии в сессионном зале парламента. Нардеп делал странные подергивания руками возле мест народных избранников от "Слуги народа".

Оказалось, что Кива печатал сообщение на своем смартфоне, свидетельствует видео Яна Доброносова. Очевидно, политик делал это таким странным образом, чтобы спрятать экран телефона от камер журналистов.

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Что известно про Илью Киву?Был кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Проиграл, но прошел в парламент на выборах того же года в составе "Оппоплатформы". До этого возглавлял "Социалистическую партию Украины".



Еще раньше работал в правоохранительных органах Полтавщины, Донетчины и Херсонщины. Некоторое время Кива руководил полтавским центром "Правого сектора" и был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на востоке Украины.



В 2015 году Кива стал главой Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако он отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Поэтому Киву уволили с занимаемой им должности.