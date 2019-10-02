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      Киву поймали на странном занятии в Раде: видео

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      Илья Кива в Верховной Раде
      Илья Кива в Верховной Раде / Кадр из видео

      Одиозного нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву поймали 3 октября на странном занятии в сессионном зале парламента. Нардеп делал странные подергивания руками возле мест народных избранников от "Слуги народа".

      Оказалось, что Кива печатал сообщение на своем смартфоне, свидетельствует видео Яна Доброносова. Очевидно, политик делал это таким странным образом, чтобы спрятать экран телефона от камер журналистов.

      Смотрите видео, как нардеп присматривал себе яхту во время заседании Рады

      Что известно про Илью Киву?Был кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Проиграл, но прошел в парламент на выборах того же года в составе "Оппоплатформы". До этого возглавлял "Социалистическую партию Украины".

      Еще раньше работал в правоохранительных органах Полтавщины, Донетчины и Херсонщины. Некоторое время Кива руководил полтавским центром "Правого сектора" и был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на востоке Украины.

      В 2015 году Кива стал главой Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако он отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Поэтому Киву уволили с занимаемой им должности.

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      Автор: Ирина Лабяк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Курьезные новости Илья Кива
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