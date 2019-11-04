Ганьба, Яременко, повії: український депутат набув насправді світової "слави" – огляд ЗМІ

Український депутат Верховної Ради з президентської фракції "Слуга народу" листувався у парламенті з повіями – просто посеред робочого дня та у стінах парламенту. Мовиться про Богдана Яременка, який також є головою Комітету ВРУ з міжнародних зв'язків. Це помітили журналісти, опублікували його листування, і скандал миттєво вийшов не лише за стіни Ради, а й далеко за межі України.

І скільки б Яременко не заявляв про провокації та неетичність журналістів, йому довелося вибачитися. Достеменно про наслідки для самого депутатка ще не відомо (щонайменше заяву з бажанням піти з посади голови парламентського комітету він начебто написав).

Детальніше про інтимний скандал з Яременком та повіями: Всі жінки нардепа Яременка

Однак відомо, що слава Богдана Яременка як дипломата в усьому світі вийшла "на новий рівень". Про інтимне листування українського політика Яременка з повіями написали чи всюди: і в США, і у Франції, Італії, Німеччині, у Сирії та Китаї, у Перу та Бразилії.

"Яка ганьба! Писати до повії на засіданні парламенту! Його звати Богдан Яременко. Його посада – голова закордонного комітету", – REQnews, Індонезія (Південна Азія).

"Український законодавець вибачався за смс, які писав до повії у стінах парламенту", – Newsweek, США (Північна Америка).

"Партія українського президента Зеленського втрапила у скандал, бо один з її законотворців спілкувався з повією під час пленарного засідання", – Newage, Бангладеш (Південно-Східна Азія).

"Депутат "вибачився" за чат з повією в парламенті", – BBC, Велика Британія (Європа).

"Україна: Депутат "спалився", спілкуючись із повією в парламенті", – L express, Франція (Європа).

"У країна – скандал: депутата застали в процесі пошуку послуг повії в парламенті ", – Benintimes, Бенін (Центральна Африка).

"Скандал в Україні. Член президентської партії Богдан Яременко шукав послуги повії на засіданні парламенту", – Francetvinfo, французька державна служба новин.

"Журналісти спіймали депутата, що балакав з повією на засіданні парлдаменту", – Vistazo, Іпанія (Європа).

"Пана Богдана Яременка захопив журналіст, коли той обмінювався повідомленнями з повіями про ціни та сексуальні послуги", – Baodatviet, В'єтнам (Азія).

"Одружений чоловік і батько двох дітей, голова Комісії з питань зовнішніх відносин Богдан Яременко намагався замовити повію до парламенту", – Afrikmag, Західна Африка.

"Спіймали на спілкуванні з повією. Цей депутат належить до партії президента Володимира Зеленського", – E lcomercio, Перу (Південна Америка).

"В українському парламенті: політик спілкується з повією про тарифи", – Global News, США.

"Український депутат спілкується в парламенті з повією: 100 доларів за одну годину, 150 за дві", – Die Welt, Німеччина (Європа).

"Шановний представник" під час засідання замовляв послуги повій і розмірковував, варто платити за годину чи за дві", – 100posto, Хорватія.

"Репутація президентської партії України впала: депутат домовився про ціни з повією", – Helsingin Sanomat, Фінляндія.

"Секс за гроші шукав Богдан Яременко, член українського парламенту від владної партії "Слуга народу", – Novinky, Чехія.

І це далеко не повний перелік публікацій, лише найбільш ілюстративні з різних регіонів світу.