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      Ганьба, Яременко, повії: український депутат набув насправді світової "слави" – огляд ЗМІ

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      Депутат Яременко потрапив у інтимний скандал
      Депутат Яременко потрапив у інтимний скандал / Колаж 24 каналу

      Український депутат Верховної Ради з президентської фракції "Слуга народу" листувався у парламенті з повіями – просто посеред робочого дня та у стінах парламенту. Мовиться про Богдана Яременка, який також є головою Комітету ВРУ з міжнародних зв'язків. Це помітили журналісти, опублікували його листування, і скандал миттєво вийшов не лише за стіни Ради, а й далеко за межі України.

      І скільки б Яременко не заявляв про провокації та неетичність журналістів, йому довелося вибачитися. Достеменно про наслідки для самого депутатка ще не відомо (щонайменше заяву з бажанням піти з посади голови парламентського комітету він начебто написав). 

      Детальніше про інтимний скандал з Яременком та повіями: Всі жінки нардепа Яременка

      Однак відомо, що слава Богдана Яременка як дипломата в усьому світі вийшла "на новий рівень". Про інтимне листування українського політика Яременка з повіями написали чи всюди: і в США, і у Франції, Італії, Німеччині, у Сирії та Китаї, у Перу та Бразилії. 

      "Яка ганьба! Писати до повії на засіданні парламенту! Його звати Богдан Яременко. Його посада – голова закордонного комітету", – REQnews, Індонезія (Південна Азія).

      Яременко

      "Український законодавець вибачався за смс, які писав до повії у стінах парламенту", – Newsweek, США (Північна Америка).

      Яременко

      "Партія українського президента Зеленського втрапила у скандал, бо один з її законотворців спілкувався з повією під час пленарного засідання", – Newage, Бангладеш (Південно-Східна Азія).

      Яременко

      "Депутат "вибачився" за чат з повією в парламенті", – BBC, Велика Британія (Європа).

      Яременко

      "Україна: Депутат "спалився", спілкуючись із повією в парламенті", – Lexpress, Франція (Європа).

      Яременко

      країна – скандал: депутата застали в процесі пошуку послуг повії в парламенті", – Benintimes, Бенін (Центральна Африка).

      Яременко

      "Скандал в Україні. Член президентської партії Богдан Яременко шукав послуги повії на засіданні парламенту", – Francetvinfo, французька державна служба новин.

      Яременко

      "Журналісти спіймали депутата, що балакав з повією на засіданні парлдаменту", – Vistazo, Іпанія (Європа).

      Яременко

      "Пана Богдана Яременка захопив журналіст, коли той обмінювався повідомленнями з повіями про ціни та сексуальні послуги", – Baodatviet, В'єтнам (Азія).

      Яременко

      "Одружений чоловік і батько двох дітей, голова Комісії з питань зовнішніх відносин Богдан Яременко намагався замовити повію до парламенту", – Afrikmag, Західна Африка.

      Яременко

      "Спіймали на спілкуванні з повією. Цей депутат належить до партії президента Володимира Зеленського", – Elcomercio, Перу (Південна Америка).

      Яременко

       українському парламенті: політик спілкується з повією про тарифи", – Global News, США.

      Яроеменко

      "Український депутат спілкується в парламенті з повією: 100 доларів за одну годину, 150 за дві", – Die Welt, Німеччина (Європа).

      Яременко

      "Шановний представник" під час засідання замовляв послуги повій і розмірковував, варто платити за годину чи за дві", – 100posto, Хорватія.

      Яременко

      "Репутація президентської партії України впала: депутат домовився про ціни з повією", – Helsingin Sanomat, Фінляндія.

      Яременко

      "Секс за гроші шукав Богдан Яременко, член українського парламенту від владної партії "Слуга народу", – Novinky, Чехія.

      Яременко

      І це далеко не повний перелік публікацій, лише найбільш ілюстративні з різних регіонів світу.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Верховна Рада Слуга народу Богдан Яременко Секс-скандал Скандал ЗМІ Медіа
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