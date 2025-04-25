Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела у Силах оборони, передає 24 Канал. Згідно з оприлюдненою інформацією, це сталося ніч з 17 на 18 квітня.

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Що відомо про російського конструктора

За даними джерел у Силах оборони, у російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу.

Цей завод є ключовим розробником та інноватором в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для російської армії. Автомобіль конструктора вибухнув саме у той момент, коли він разом з колегою, який теж помер, сів у нього.

Ймовірно, іншою особою був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник. Джерела зазначають, що Євген Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".

Відомо, що це одна з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації, тобто фактично це зброя для боротьби з будь-якими повітряними цілями.

До слова, 25 квітня у Підмосков'ї підірвали автівку заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил Росії Ярослава Москалика. Внаслідок вибуху від авто не лишилося майже нічого.