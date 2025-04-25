Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Силах обороны, передает 24 Канал. Согласно обнародованной информации, это произошло в ночь с 17 на 18 апреля.

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Что известно о российском конструкторе

По данным источников в Силах обороны, в российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Ритикова. Он был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода.

Этот завод является ключевым разработчиком и инноватором в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для российской армии. Автомобиль конструктора взорвался именно в тот момент, когда он вместе с коллегой, который тоже умер, сел в него.

Вероятно, другим лицом был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник. Источники отмечают, что Евгений Ритиков был ответственным в частности за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха".

Известно, что это одна из самых современных станций радиоэлектронной борьбы россиян. Она предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации, то есть фактически это оружие для борьбы с любыми воздушными целями.

К слову, 25 апреля в Подмосковье взорвали машину заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Ярослава Москалика. В результате взрыва от авто не осталось почти ничего.