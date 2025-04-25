Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані редактора російської редакції "Радіо Свобода" Марка Крутова.

До теми У мережі з'явилися кадри з моментом підриву автівки з Москаликом

Що розповів журналіст про Ярослава Москалика

За словами журналіста, Москалик брав участь щонайменше у 2 зустрічах у межах Нормандського формату: у 2015 році, коли була погоджена "формула Штайнмаєра" для реалізації Мінських домовленостей, та 9 грудня 2019 року – під час першої особистої зустрічі Володимира Зеленського з Владіміром Путіним.



Москалик брав участь у зустрічі "Нормандської четвірки" / Фото з акаунту Марка Крутова у соцмережі Х

Саме на останній зустрічі було зроблено перше фото, на якому Москалик зображений поруч із радником Путіна та ідеологом кремлівського проєкту "Новоросія" Владіславом Сурковим, а також із Юрієм Ушаковим – колишнім послом Росії у США, який нині обіймає посаду помічника президента Росії з питань зовнішньої політики.

Окрім того, у 2018 році Москалик входив до складу російської делегації на перемовинах із сирійським диктатором Башаром Асадом під час громадянської війни, коли Москва підтримувала режим у Дамаску.



Москалик також був на переговорах з Асадом / Фото з акаунту Марка Крутова у соцмережі Х

До слова, автівку заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил Росії Ярослава Москалика підірвали у Підмосков'ї вранці 25 квітня. Внаслідок вибуху від авто не лишилося майже нічого, а сам окупант, за попередніми даними, загинув.